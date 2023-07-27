Новый Porsche Panamera 2024 рассекретили за год до премьеры (фото)

Новый Porsche Panamera сохранит знакомый дизайн и станет эволюцией нынешней модели. Лифтбэк предложат исключительно в гибридных модификациях.

В Германии сфотографировали новый Porsche Panamera. Модель третьего поколения проходит испытания на знаменитом автодроме Нюрбургринг и будет представлена в середине 2024 года. Об этом сообщает сайт Autoexpress.

Porsche Panamera сохранил знакомый дизайн Фото: AutoExpress

Porsche Panamera 2024 практически не прикрыли камуфляжем, что дает возможность рассмотреть дизайн авто. Он не слишком изменится – авто позиционируют, как эволюцию предшественника.

Лифтбэк сохранит характерный силуэт, но его боковины станут менее рельефными. От модели второго поколения новый Porsche Panamera можно будет отличить, прежде всего, по оптике. Передние фары и задние фонари будут выдержаны в духе электрокара Porsche Taycan.

Салон Porsche Panamera не показали, но известно, что авто получит современный виртуальный щиток приборов и увеличенный тачскрин.

Мощность топовой версии превысит 700 л. с. Фото: AutoExpress

Увеличенные воздухозаборники, четыре выхлопных трубы и 21-дюймовые диски дают понять, что перед нами – топовый Porsche Panamera Turbo. Ожидается, что он получит гибридную силовую установку мощностью свыше 700 л. с. Примечательно, что гибридами будут абсолютно все Porsche Panamera 2024, а вот электрическая версия не планируется, чтобы не конкурировать с Taycan.

Ранее Фокус сообщал, что сверхмощный гибридный вариант получит и новый Porsche Cayenne.

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