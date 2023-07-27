Tesla сильно завышает запас хода своих электромобилей: детали расследования

В расследовании упоминается то, что Tesla использует сразу несколько ухищрений. Для дальномера даже был написан специальный алгоритм, который обманывает водителей о запасе хода.

Журналисты обвинили компанию Tesla в махинациях с данными о запасе хода своих электромобилей. По их словам, американский производитель использует сразу несколько ухищрений, чтобы подделывать такие данные. Об этом сообщили на сайте Reuters.

В расследовании упоминается то, что в Tesla используют цикл EPA для измерения запаса хода своих электромобилей. Журналисты считают, что эксперты по электрокарам знали о махинациях автопроизводителя.

Несколько лет назад Tesla начала преувеличивать дальность хода многих своих электромобилей. Для этого был написан алгоритм для дальномера, который показывал водителям "оптимистичные" оценки запаса хода.

Интересно то, что при заряде аккумулятора ниже 10% автомобили все еще способны проехать десятки километров. Это создает ощущение того, что электрокары Tesla могут проехать даже больше заявленного запаса хода.

Журналисты заявили, что такая инициатива исходила лично от генерального директора Илона Маска. Именно он хотел, чтобы электромобили Tesla выглядели более выгодными на фоне конкурентов.

Эксперты портала Recurrent проверили реальный запас хода электромобилей Tesla. Результат оказался довольно плачевным.

Электромобили Tesla в среднем проезжают на 40% меньше заявленного запаса хода. При этом зимой этот показатель снижается еще на 15%.

Пока в Tesla не отреагировали на это расследование. Журналисты намерены обратиться в суд, чтобы производитель понес наказание за махинации.

Ранее Фокус писал, что электромобили Tesla оказались под запретом в китайском городе Чэнду.