Тест-драйв кроссовера Opel Grandland: доступный флагман

Opel Grandland — флагманский кроссовер немецкой марки и одна из самых доступных моделей в своем классе. Фокус узнал сильные и слабые стороны модели и определил, соответствует ли она своему ценнику.

Популярность кроссоверов в Украине достигла рекордной отметки — они заняли 82,2% рынка новых авто. Наибольшим спросом пользуются модели сегмента C-SUV. Их нельзя назвать бюджетными и дешевыми, тем более, что в условиях войны и роста курса валют они заметно прибавили в цене за последние полтора года. Впрочем, и в этом классе есть модели по разумной цене. К таким относится новый Opel Grandland — один из недорогих представителей своего сегмента. Именно эта модель и была предоставлена на тест Фокуса.

Передняя часть выполнена в новой фирменной стилистике Opel Vizor Фото: Тарас Брязгунов

Черный в тренде – дизайн Opel Grandland

Внешний вид Opel Grandland солидный и сдержанный – с профилированными боковинами, слегка покатой крышей и задними стойками в виде акульих плавников. При обновлении авто наделили чертами нового фамильного стиля Opel. На месте решетки радиатора – черная вставка, которую называют Opel Vizor. Под стать ей и черный глянцевый декор на кузове, который в версии GS Pack заменил хромированные детали.

Усиливают впечатление 18-дюймовые диски, обвес и крыша черного цвета. В общем, в таком исполнении новый Opel Grandland выглядит особенно стильно и интересно.

Grandland — самый большой кроссовер Opel Фото: Тарас Брязгунов

Также упоминания заслуживают новые матричные фары Opel Grandland с изменяемым пучком света — редкость в этой ценовой категории. Дорога подсвечивается отлично, а при разблокировке авто оно приветствует водителя оригинальным "танцем" фар.

Opel Grandland построен на платформе EMP2, то есть является близким родственником Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. На данный момент это самый крупный кроссовером Opel.

Черный глянцевый декор в версии GS Pack делает кроссовер ярче на вид Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Opel Grandland 2023:

длина – 4477 мм;

ширина – 1906 мм;

высота – 1609 мм;

колесная база – 2675 мм.

Кроссовер получил современные матричные фары Фото: Тарас Брязгунов 18-дюймовые диски окрашены в черный цвет Фото: Тарас Брязгунов

Салон Opel Grandland 2023

Переместимся в салон Opel Grandland 2023. В версии GS Pack в отделке сочетаются кожа и черные лакированные вставки, а педали украшены металлическими накладками. Руль слегка скошен снизу и снабжен наплывами в районе хвата рук. Оригинально смотрится изогнутый селектор КПП, который можно встретить и на других моделях концерна Stellantis.

Кожанная отделка салона разбавлена черными лакированными вставками Фото: Тарас Брязгунов

На смену циферблатам приборов пришел дисплей. Показания на нем хорошо считываются, а графика довольно лаконичная и без излишеств. При смене режима езды меняется ее цвет.

Широкая центральная панель Opel Grandland увенчана большим 10-дюймовым тачскрином. Меню мультимедиа простое и понятное, а вот к качеству картинки с камеры есть вопросы — оно не самое лучшее. Естественно, предусмотрены Android Auto и Apple CarPlay.

Новый Opel Grandland получил виртуальный щиток приборов Фото: Тарас Брязгунов Цвет графики изменяется в зависимости от выбраного режима езды Фото: Тарас Брязгунов

Переключателей аудио и климата немного: они достаточно крупные и ими можно пользоваться на ощупь. Ниже находится запираемая ниша с USB-разъемом, куда поместится телефон. В добавок, у Opel Grandland весьма большой перчаточный ящик, а вот бокс в подлокотнике очень глубокий, но при этом узковат.

Просторный салон и большой багажник

Водительское кресло оснащено электроприводом, а у рулевой колонки широкий диапазон регулировок, так что удобная позиция за рулем подбирается быстро. Передние кресла Opel Grandland упругие и комфортабельные. Интересная деталь: они получили сертификацию у немецкого независимого центра по эргономике AGR. Спина не устает при поездках на большие расстояние, а вот боковой поддержки хотелось бы немного больше.

Передние сиденья получили электропривод, подогрев и вентиляцию, а их подушка удлинняется Фото: Тарас Брязгунов На втором ряду достаточно места для ног и над головой Фото: Тарас Брязгунов

Зато у сидений есть не только подогрев, но и вентиляция. Центральный подлокотник небольшой, но зато регулируемый.

Высокая посадка и большие зеркала заднего вида обеспечивают хорошую обзорность. К габаритам авто привыкаешь быстро. Разве что передние стойки довольно толстые и немного перекрывают обзор.

У кроссовера оригинальный изогнутый рычаг КПП Бокс в подлокотнике узкий, но глубокий У кроссовера довольно большой перчаточный ящик Для задних пассажиров предусмотрены USB-порт и подогрев сидений

Пространство на втором ряду вполне приличное, по меркам кроссоверов С-класса – места для ног хватает, да и над головой остается запас. Ширина салона достаточная, чтобы трое взрослых не были стеснены.

К услугам задних пассажиров – вентиляционные дефлекторы, подогрев и один USB-разъем. Также стоит отметить легкость установки детского кресла – доступ к креплениям Isofix очень удобный.

Багажник Opel Grandland 2023 немаленький – 514 л в обычном состоянии и 1652 л со сложенными задними сиденьями. Пол выполнен двухуровневым, а дверь оснащена электроприводом с сенсором открытия.

Объем багажника Opel Grandland составляет 514-1625 л Пол багажника выполнен двухуровевым Под полом прячется запаска-докатка

Комплектация Opel Grandland

Кроссовер Opel довольно недорогой, по меркам своего класса, но уже в базовой версии получил двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев руля и сидений. Также обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя. В топовой комплектации GS Pack добавлены бесключевой доступ, электропакет, вентиляция кресел, парктроник и камеры кругового обзора.

Тяговитый и экономичный – двигатель Opel Grandland

Под капотом Opel Grandland 2023 установлен 1,5-литровый 130-сильный турбодизель. Кроссоверу его вполне хватает, тем более, что тяги у мотора достаточно – максимальные 300 Н∙м крутящего момента достигаются с 1750 об/мин. Правда, по мере роста оборотов дизель становится громче. Слишком шумным его не назовешь, но в хэтчбеке DS 4 этот же мотор не так слышен.

1,5-литровый турбодизель отличается экономичностью Фото: Тарас Брязгунов

От дизельного Opel Grandland не стоит ожидать выдающейся динамики (для этого в линейке есть 165-сильный бензиновый турбомотор) – разгон до 100 км/ч занимает 11,5 с. Но зато он экономичный: паспортный расход топлива составляет 4,4 л/100 км в городе и 3,9 л/100 км за городом. У нас получилось 7,3-7,5 л/100 км при преимущественно городской езде – неплохой результат для этого класса.

Управляемость Opel Grandland 2023

На серьезное бездорожье с передним приводом и клиренсом 170 мм в Opel Grandland выехать не выйдет, но по грунтовке на пикник вполне можно выехать. К слову, полный привод модели доступен, но только с 300-сильной гибридной установкой.

От переднеприводного Grandland не стоит ожидать выдающейся управляемости, но на грунтовку он может выехать Фото: Тарас Брязгунов

Энергоемкая подвеска хорошо отрабатывает ольшинство неровностей, хотя слишком мягкой ее не назовешь – особенно глубокие выбоины все же ощутимы. Зато крены в поворотах относительно небольшие.

Руль вседорожника легкий, но не самый информативный. Также в скоростных виражах отмечается недостаточная поворачиваемость, хотя на малых скоростях кроссовер уверенно маневрирует.

При езде по трассе в салоне тихо, если дорога ровная и без неровностей. Однако выбоины поглощаются довольно громко, поэтому хотелось бы немного больше шумоизоляции в днище.

Клиренс кроссовера составляет 170 мм Фото: Тарас Брязгунов

Цена Opel Grandland

Базовый кроссовер Opel Grandland стоит от 1 001 700 гривен. Топовая версия GS Pack с 1,5-литровым турбодизелем обойдется 1 342 700 гривен. Цена — одное из главных преимуществ модели, ведь большинство кроссоверов С-класса со схожими характеристиками и в аналогичной комплектации заметно дороже.

Плюсы Opel Grandland 2023:

экономичный и тяговитый турбодизель;

вместительный багажник;

невысокая цена;

неплохая комплектация.

Минусы Opel Grandland 2023:

недостаточная шумоизоляция днища;

низкое качество картинки камеры заднего вида;

нет полноприводных версий на украинском рынке.

Вердикт Фокуса

Хотя Opel Grandland и является своего рода эконом-предложением в С-классе, бюджетным его не назовешь — у модели неплохое сочетание цены и качество. Кроссовер неплохо укомплектован, а в отделке салона использованы довольно качественные материалы.

Технические характеристики Opel Grandland 2023: