Слет владельцев спортивных Hyundai закончился масштабным ДТП (фото)

Спортивные Hyundai i30 N двигались по трассе колонной и их водители не соблюдали безопасную дистанцию. В аварии пострадали шесть человек.

Крупной аварией отметился слет владельцев Hyundai i30 N в окрестностях Гонконга. На трассе столкнулись сразу семь заряженных хэтчбеков. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Водители Hyundai не соблюдали безопасную дистацию Фото: carscoops.com

В рамках слета Hyundai i30 N отправились в автопробег по извилистой дороге к побережью Южно-Китайского моря. Спортивные автомобили двигались колонной и когда один из них затормозил, то сработал эффект домино – машины врезались друг в друга.

В ДТП попали семь машин Фото: carscoops.com

В ДТП пострадали 6 человек, из них 5 – водители Hyundai. К счастью, никому из них не понадобилась госпитализация. А вот некоторые Hyundai i30 N серьезно пострадали и требуют серьезного ремонта.

Чтобы эвакуировать авто с места аварии, полиции пришлось на время перекрыть трассу. Причина ДТП понятна – это несоблюдение безопасной дистанции.

Трассу пришлось перекрыть для эвакуации авто Фото: carscoops.com

Hyundai i30 N – заряженная версия модели С-класса. Хэтчбек оснащен 2,0-литровым 275-сильным турбомотором и 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с и развить 250 км/ч.

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