Презентован новый Ford Transit 2024: как изменился популярный минивэн (фото)

Ford Transit 2024 стал выразительнее на вид, а его салон сделали современнее. Электрической версии модели существенно увеличили запас хода.

В Китае представили новый Ford Transit. Коммерческая модель прошла обновление и поступит в продажу с осени. Об этом сообщает сайт Autohome.

Базовая версия обрела черты дизайна Ford Ranger Фото: autohome.com.cn

Китайский Ford Transit 2024 появился раньше глобальной версии. Это глубокая модернизация модели, которую выпускают с 2014 года. Большинство кузовных панелей были заменены.

Электромобиль Ford e-Transit узнается по заглушке на месте решетки радиатора Фото: autohome.com.cn

Дизайн Ford Transit стал выразительнее и существенно разнится, в зависимости от версии модели. В начальном исполнении решетка радиатора и фары выполнены в духе пикапа Ford Ranger.

На передней панели установлены два дисплея Фото: autohome.com.cn

В более роскошных версиях передняя часть выполнена в духе недавно представленного Ford Tourneo Courrier. В электромобиле же вместо радиаторной решетки установлена пластиковая заглушка.

В салоне Ford Transit 2024 на передней панели установлены два дисплея. Как и прежде, китайская модель предложена в грузовых и пассажирских версиях разной длины и высоты вместительностью до 11 человек. Перечень опций пополнили задняя пневмоподвеска и система полуавтономного вождения.

Модель доступна в версиях вместительностью до 11 человек Фото: autohome.com.cn

Новый Ford Transit сохранит турбодизели объемом 2,0, 2,2 и 2,4 л и будет доступен с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Электромобиль Ford e-Transit сохранит 211-сильный мотор, но получит увеличенную батарею на 100 кВт∙ч, что увеличит запас его хода до 320 км.

Ранее Фокус сообщал, что Ford презентовал кроссовер в стилистике 70-х годов.

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