Самый доступный кроссовер Mitsubishi рассекретили за две недели до премьеры (фото)

Новый Mitsubishi отличается выразительным мускулистым дизайном. У кроссовера высокий клиренс и предусмотрены режимы для разных типов бездорожья.

В интернет попали фото бюджетного кроссовера Mitsubishi. Компактную модель презентуют 10 августа на автошоу в Джакарте, а с ноября она поступит в продажу по цене примерно от 20 000 долларов.Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Базовая цена Mitsubishi составит около 20 000 долларов Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi является серийной версией концепта XFC 2021 года. Кроссовер сохранил дизайн прототипа с мускулистыми раздутыми крыльями, широкой решеткой радиатора, оригинальными Т-образными фарами и фонарями с диодной оптикой.

По размерам модель занимает нишу между новым Mitsubishi ASX и Eclipse Cross. Ее длина составляет 4390 мм, ширина – 1810 мм, а высота – 1660 мм.

Салон Mitsubishi не показали. В концепт-каре XFC на передней панели установили два дисплея, но серийная недорогая модель вряд ли их получит. Известно, что аудиосистему для модели разработала Yamaha.

Ожидается, что новый Mitsubishi дебютирует с 1,5-литровым 105-сильным бензиновым двигателем и вариатором, а позже появится более мощная гибридная версия.

Акустику для авто выпустит Yamaha Фото: Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi будет переднеприводным, но его клиренс составит целых 222 мм. Также обещают режимы езды для грязи, гравия и мокрой дороги.

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