Tesla Cybertruck из десятков электромобилей: в США устроили необычное световое шоу (видео)

В Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, состоялось мероприятие Tesla Takeover. Его открыло необычное световое шоу, в котором приняли участие десятки владельцев электромобилей. Видео опубликовали в Twitter.

Десятки автомобилей Tesla с включенной функцией синхронизированного светового шоу приняли участие в акции в честь старта продаж электропикапа Tesla Cybertruck. Все электромобили были синхронизированы вместе под песню Europe "The Final Countdown".

Видео было записано с помощью дрона, который находился в небе. Автомобили выстроились в форме пикапа Tesla Cybertruck.

Tesla Takeover стало крупнейшим событием для владельцев электромобилей Tesla в США. Мероприятие длилось три дня и собрало около 2300 человек.

Среди спикеров были Мэй Маск, мать Илона Маска, Сэнди Манро из Munro and Associates, Гэри Блэк из The Future Fund, Кайл Коннер из Out of Spec Reviews и Джон Стрингер из Tesla Owners Silicon Valley. Интересно то, что на мероприятии можно было заметить электромобили Porsche, Rivian и Lucid.

