585 сил и обилие карбона: в Киеве заметили экстремальный суперкар Mercedes (фото)

Mercedes-AMG GT R оснащен 585-сильным V8 и способен развить 318 км/ч. Суперкар облегчили за счет карбоновых деталей.

В центре Киева сфотографировали мощный суперкар Mercedes-AMG GT R 2020 года. В Украине зарегистрировано всего несколько таких купе. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе являет собой экстремальную трековую версию Mercedes-AMG GT, выпущенную небольшой серией. Новым такое авто стоило около 200 000 евро.

Заднее антикрыло улучшило аэродинамику авто Фото: Topcars UA

Суперкар Mercedes оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо с увеличенной отдачей – он развивает 585 л. с. и 700 Нм. С 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 318 км/ч.

Кроме того, серьезно доработана ходовая Mercedes-AMG GT R. Суперкару перенастроили подвеску и рулевое управление, установили самоблокирующийся дифференциал. В добавок, задние колеса являются управляемыми.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: Topcars UA

От стандартной модели Mercedes-AMG GT R узнается по обвесу и антикрылу – улучшенная аэродинамика обеспечивает дополнительные 40 кг прижимной силы. Кроме того, купе облегчили на 15 кг за счет деталей из карбона.

Легкие материалы (карбон и алькантара) применены и в отделке салона. Кроме того, суперкар Mercedes получил спортивные ковшеобразные кресла.

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