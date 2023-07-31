Новый дешевый электрокроссовер Opel заметили на дорогах за год до презентации (фото)

Кроссовер Opel Crossland будет построен на новой платформе и станет крупнее. Впервые в линейке модели появятся гибридные и и электрическая версии.

В Германии во время тестов сфотографировали новый Opel Crossland второго поколения. Компактный и недорогой кроссовер проходит испытания и будет презентован во второй половине 2024 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер впервые станет электрокаром Фото: carscoops.com

Новый Opel Crossland закрыли камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна все же можно разглядеть. Кроссовер сохранит переднюю часть Opel Vizor с черной вставкой на месте решетки радиатора и фарами, дополненными Г-образными ходовыми огнями.

Также заметно, что самый доступный кроссовер Opel подрос в размерах примерно до 4,3 м в длину. В профиль он очень похож на новый Citroen C3 Aircross, что и неудивительно – модели породнятся, ведь они построены на одной платформе СМР.

Кроме того, близкими родственниками Opel Crossland 2024 являются новые Fiat 600 и Jeep Avenger. Как и они, немецкий кроссовер будет предложен в гибридном и электрическом исполнении.

Новый Opel Crossland представят в 2024 году Фото: carscoops.com

Электромобиль Opel Crossland получит 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт∙ч, а его запас хода составит около 400 км. Гибридные версии мощностью 100 и 136 л. с. получат 1,2-литровый бензиновый турбомотор и 48-вольтную "мягкую" установку. Наклейки в виде молний на боковинах тестового авто указывают, что перед нами именно электрокар.

Ранее Фокус рассказывал про новый Opel Corsa 2024. Хэтчбек также доступен в гибридных и электрических версиях.

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