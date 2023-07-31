Новый дешевый электрокроссовер Opel заметили на дорогах за год до презентации (фото)
Кроссовер Opel Crossland будет построен на новой платформе и станет крупнее. Впервые в линейке модели появятся гибридные и и электрическая версии.
В Германии во время тестов сфотографировали новый Opel Crossland второго поколения. Компактный и недорогой кроссовер проходит испытания и будет презентован во второй половине 2024 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Opel Crossland закрыли камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна все же можно разглядеть. Кроссовер сохранит переднюю часть Opel Vizor с черной вставкой на месте решетки радиатора и фарами, дополненными Г-образными ходовыми огнями.
Также заметно, что самый доступный кроссовер Opel подрос в размерах примерно до 4,3 м в длину. В профиль он очень похож на новый Citroen C3 Aircross, что и неудивительно – модели породнятся, ведь они построены на одной платформе СМР.
Кроме того, близкими родственниками Opel Crossland 2024 являются новые Fiat 600 и Jeep Avenger. Как и они, немецкий кроссовер будет предложен в гибридном и электрическом исполнении.
Электромобиль Opel Crossland получит 156-сильный мотор и батарею на 54 кВт∙ч, а его запас хода составит около 400 км. Гибридные версии мощностью 100 и 136 л. с. получат 1,2-литровый бензиновый турбомотор и 48-вольтную "мягкую" установку. Наклейки в виде молний на боковинах тестового авто указывают, что перед нами именно электрокар.
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