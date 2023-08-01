Китайцы представили роскошного конкурента Toyota Highlander за $36 500 (фото)

Hongqi HS7 доступен в шести- и семиместном исполнении. Кроссовер оснащен "мягкой" гибридной силовой установкой мощностью 252 силы и способен разгоняться до сотни за 8,5 секунды.

В Китае открыт предзаказ на новый трехрядный кроссовер Hongqi HS7 второго поколения. Новинка отличается стильным дизайном и роскошным интерьером. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Hongqi HS7 изначально был известен как Hongqi HS6, но позже модель решили переименовать. Кроссовер доступен в четырех комплектациях и предлагает богатое оснащение.

Дизайн Hongqi HS7 выполнен в фирменном стиле бренда. Спереди появилась большая решетка радиатора в стиле Rolls-Royce и раздельная оптика.

Спереди расположена большая решетка радиатора Фото: autohome.com.cn

Сзади установлены L-образные фонари, которые соединены в один блок. На бампере размещены фальшивые выхлопные патрубки.

Задние фонари соединены в один блок Фото: autohome.com.cn

Размеры нового Hongqi HS7 сопоставимы с Toyota Highlander. Тем не менее китайский кроссовер на 147 длиннее и на 35 мм шире своего конкурента.

Габариты Hongqi HS7 2023:

длина — 4995 мм;

ширина — 1960 мм;

высота — 1760 мм;

колесная база — 2920 мм.

Новый Hongqi HS7 можно заказать с шестиместным или семиместным салоном. На каждом ряду сидений есть много места для ног и подстаканники.

В интерьере установлены 12,3-дюймовый дисплей информационно развлекательной системы и цифровая панель приборов. Также предусмотрены беспроводная зарядка и скрытый отсек с подстаканниками.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: autohome.com.cn

Hongqi HS7 оснащен 2,0-литровым двигателем с "мягким" гибридом мощностью 252 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Кроссовер доступен с передним и полным приводом. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,5 и 8,8 секунды соответственно.

Стоимость Hongqi HS7 составляет от 259 800 до 335 800 юаней (от 36 500 до 47 200 долларов). Топовая версия кроссовера предлагает системы помощи при вождении второго уровня, регулируемую подвеску и камеры кругового обзора.

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