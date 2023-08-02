Освеженная легенда: представлен новый Toyota Land Cruiser 70 (фото, видео)

Знаменитому Toyota Land Cruiser 70 обновили дизайн и улучшили салон. Под капот установили более тяговитый и экономичный дизель.

Вместе с новым Prado 2024 в Японии презентовали и модернизированный Toyota Land Cruiser 70. Классическую модель-долгожителя, выпускаемую с 1984 года, не собираются снимать с производства, и она прошла очередное обновление. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

У внедорожника новая передняя часть Фото: Toyota

У Toyota Land Cruiser 70 полностью новая передняя часть. Внедорожнику вернули круглые фары, но они теперь светодиодные. Также заменены решетка радиатора, капот и бампер. В линейке остался и пикап. Изменения сделали авто крупнее.

Пикап Toyota Land Cruiser 70 Фото: Toyota

Размеры Toyota Land Cruiser 70 2023:

длина – 4890 мм;

ширина – 1870 мм;

высота – 1920 мм;

колесная база – 2730 мм.

В салоне заменены руль, приборы и рычаг КПП Фото: Toyota

В салоне появились руль и рычаг КПП от Toyota Hilux, а новые приборы соседствуют цветным дисплеем. Появилась и новая мультимедийная система с 6,7-дюймовым тачскрином, а также Android Auto и Apple CarPlay. Базовую комплектацию пополнили системы автоматического торможения, контроля полосы движения и распознавания дорожных знаков.

Большие перемены произошли под капотом Toyota Land Cruiser 70. На большинстве рынков смену 4,5-литровому дизельному V8 приходит 2,8-литровая четверка, знакомая по Toyota Land Cruiser Prado и Hilux. Она столь же мощная (204 л. с.) и обладает большим крутящим моментом в 500 Нм. К тому же, этот мотор экономичнее. Впрочем, в отдельных странах все же останется 4,5-литровый вариант.

Под капот установили 2,8-литровый турбодизель Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser 70 2023 предложат исключительно С 6-ступенчатой автоматической КПП. Естественно, сохранен полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит и новый 4Runner. Его построят на базе Toyota Land Cruiser.

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