Безстыжий плагиат: в Китае заметили двойника грузовика Tesla Semi (видео)

Оба электрогрузовика имеют множество сходств. Вероятнее всего, прототип принадлежит китайскому автопроизводителю JAC Motors.

Электрический грузовик Tesla Semi еще не поступил в крупносерийное производство, но его двойника уже заметили в Китае. Прототип сильно похож на своего американского конкурента. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Китайский электрический грузовик был замечен на прицепе тягача. Прототип покрыт камуфляжем, но его кабина почти полностью повторяет Tesla Semi.

По слухам, грузовик будет производить JAC Motors. Компания уже демонстрировала похожую модель.

Несмотря на множество сходств, грузовики все же имеют достаточно отличий. Среди них другой дизайн лобового стекла и боковых зеркал. Также китайская модель получила более крупные передние фары.

В твите сказано, что китайский электрогрузовик получит продвинутые системы помощи водителю ADAS. Новинка получит несколько радаров.

В целом грузовики получили похожий дизайн. Главной схожестью является обтекаемая форма кабины и одинаковая компоновка колес. Характеристики и дата дебюта китайской модели остаются неизвестными.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz готовят инновационный электрический грузовик eActros 600.