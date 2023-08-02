Как детский велосипед: в США создали необычный электробайк с большим запасом хода (фото)
Электроскутер VOOK e-trike похож на трехколесный велосипед, но не имеет педалей. Он способен разогнаться до 64 км/ч.
Американская компания VOOK презентовала свою новую модель e-trike. Нестандартный электрический трицикл поступит в продажу по цене от 2300 долларов. Об этом сообщается на сайте Carscoops.
Новый VOOK e-trike выглядит весьма оригинально и напоминает детские трехколесные велосипеды. У него огромное переднее колесо и маленькие колесики сзади. Легкая рама выполнена из алюминия. Впрочем, велосипедом VOOK e-trike нельзя назвать, ведь педалей у него нет.
Сиденье установлено непривычно низко, а за ним нашлось место для небольшого отсека, куда можно спрятать ноутбук. Электробайк получил цифровой щиток приборов, камеры и даже сканер отпечатков пальцев.
Электроскутер VOOK e-trike имеет три режима езды – Safe (до 16 км/ч), Eco (до 24 км/ч), Sport (до 32 км/ч) и Boost/Extreme (64 км/ч). Электрический байк решили упростить, поэтому у него отсутствует подвеска.
На выбор предложены батареи емкостью 30 и 50 А∙ч: запас хода составляет 128 и 177 км, соответственно. Зарядить электрический скутер можно за 2,5 часа.
Ранее Фокус сообщал, что в США создали оригинальный трехколесный электроскутер.
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