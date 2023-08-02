Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели июля

В Украине за июль купили на 11,6% меньше авто с пробегом, чем за аналогичный период в 2022 году. Большую часть подержанных автомобилей украинцы приобрели на внутреннем рынке.

За июль в Украине купили 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные бренды и модели авто среди украинцев. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За прошлый месяц в этом году украинцы приобрели на 11,6% меньше автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период в 2022 году. Тем не менее этот показатель на 1,1% больше, чем за июнь 2023 года.

Большую часть подержанных авто купили на внутреннем рынке (81,8%). Остальные автомобили импортировали в Украину из других стран.

В каких регионах купили больше всего подержанных авто

Больше всего сделок купли-продажи подержанных авто зафиксировали в Киеве. Там купили 13,2 тысячи автомобилей.

На втором месте расположилась Днепропетровская область (9,3 тысячи авто). Киевская область заняла третью позицию (8,3 тысячи авто).

ТОП-5 регионов по количеству купленных подержанных автомобилей:

Киев — 13,2 тысячи авто. Днепропетровская область — 9,3 тысячи авто. Киевская область — 8,3 тысячи авто. Львовская область — 7,9 тысячи авто. Одесская область — 7,06 тысячи авто.

В какие регионы импортировали больше всего подержанных авто

За июль в Украину из-за границы импортировали 18,5 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 1,9% больше, чем за июнь.

Чаще всего подержанные автомобили ввозили во Львовскую область (2,4 тысячи авто). Второе место занял город Киев (1,8 тысячи авто).

На третьем месте расположилась Киевская область. За месяц в этот регион импортировали 1,43 тысячи автомобилей с пробегом.

ТОП-5 регионов по количеству импортированных подержанных автомобилей:

Львовская область — 2,4 тысячи авто. Киев — 1,8 тысячи авто. Киевская область — 1,43 тысячи авто. Винницкая область — 1,24 тысячи авто. Ровенская область — 1,12 тысячи авто.

Самые популярные импортированные автомобили

Чаще всего в Украину ввозили Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

За июль в Украину импортировали 3,7 тысячи подержанных автомобилей Volkswagen. На втором месте расположились модели Renault (1,9 тысячи авто).

Третье место среди импортированных авто с пробегом занял бренд Nissan. Украинцы ввезли 1,4 тысячи таких автомобилей.

ТОП-15 самых популярных брендов среди импортированных подержанных авто:

Volkswagen — 3674 авто. Renault — 1831 авто. Nissan — 1403 авто. Skoda — 1397 авто. Audi — 1266 авто. Ford — 1152 авто. BMW — 788 авто. Opel — 707 авто. Tesla — 636 авто. Hyundai — 525 авто. Mercedes-Benz — 469 авто. Mazda — 425 авто. Peugeot — 387 авто. Jeep — 382 авто. Toyota — 371 авто.

ТОП-20 самых популярных импортированных подержанных моделей:

Volkswagen Golf — 1438 авто. Skoda Octavia — 889 авто. Renault Megane — 729 авто. Volkswagen Passat — 711 авто. Renault Scenic — 522 авто. Nissan Leaf — 509 авто. Nissan Qashqai — 378 авто. Volkswagen Touran — 362 авто. Volkswagen Tiguan — 357 авто. Audi A4 — 350 авто. Ford Focus — 331 авто. Skoda Fabia — 299 авто. Audi Q5 — 290 авто. Tesla Model 3 — 275 авто. Opel Astra — 244 авто. Opel Zafira — 226 авто. Mazda CX-5 — 202 авто. Nissan Rogue — 197 авто. Ford Fusion — 181 авто. Audi A6 — 180 авто.

Самые популярные автомобили на внутреннем рынке

Volkswagen Passat остается бестселлером на внутреннем рынке Фото: Volkswagen

За июль лидером по продажам на рынке подержанных авто в Украине остается Volkswagen. Всего украинцы купили 10,3 тысячи таких авто за месяц.

Второе место по продажам заняли модели ВАЗ. В Украине купили 5,1 тысячи таких автомобилей за июль.

На третьем месте расположился Renault. Украинцы купили за месяц 4,7 тысячи таких авто.

ТОП-15 самых популярных брендов среди подержанных авто на внутреннем рынке:

Volkswagen — 10303 авто. ВАЗ/Lada — 5117 авто. Renault — 4719 авто. Skoda — 4449 авто. Toyota — 4272 авто. BMW — 4162 авто. Mercedes-Benz — 4081 авто. Ford — 4058 авто. Hyundai — 3555 авто. Audi — 3520 авто. Opel — 3349 авто. Nissan — 3252 авто. Chevrolet — 2495 авто. Kia — 2325 авто. Mazda — 2316 авто.

ТОП-20 самых популярных подержанных моделей на внутреннем рынке:

Volkswagen Passat — 3042 авто. Skoda Octavia — 2530 авто. Volkswagen Golf — 2341 авто. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1987 авто. Renault Megane — 1444 авто. Ford Focus — 1251 авто. BMW 5 Series — 1204 авто. BMW 3 Series — 1118 авто. Skoda Fabia — 1097 авто. Opel Astra — 1096 авто. Toyota Camry — 1052 авто. Audi A6 — 1047 авто. Chevrolet Aveo — 035 авто. Mercedes-Benz E-Class — 970 авто. ВАЗ 2109x — 901 авто. Audi A4 — 899 авто. BMW X5 — 789 авто. Renault Scenic — 759 авто. ЗАЗ/Daewoo Sens — 753 авто. Mitsubishi Lancer — 745 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине в первой половине 2023 года увеличились продажи подержанных пикапов.