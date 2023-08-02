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Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели июля

Владислав Григорьев
Фото: Volkswagen | Volkswagen Passat стал самым популярным подержанным автомобилем на внутреннем рынке

В Украине за июль купили на 11,6% меньше авто с пробегом, чем за аналогичный период в 2022 году. Большую часть подержанных автомобилей украинцы приобрели на внутреннем рынке.

За июль в Украине купили 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные бренды и модели авто среди украинцев. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За прошлый месяц в этом году украинцы приобрели на 11,6% меньше автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период в 2022 году. Тем не менее этот показатель на 1,1% больше, чем за июнь 2023 года.

Большую часть подержанных авто купили на внутреннем рынке (81,8%). Остальные автомобили импортировали в Украину из других стран.

В каких регионах купили больше всего подержанных авто

Больше всего сделок купли-продажи подержанных авто зафиксировали в Киеве. Там купили 13,2 тысячи автомобилей.

На втором месте расположилась Днепропетровская область (9,3 тысячи авто). Киевская область заняла третью позицию (8,3 тысячи авто).

ТОП-5 регионов по количеству купленных подержанных автомобилей:

  1. Киев — 13,2 тысячи авто.
  2. Днепропетровская область — 9,3 тысячи авто.
  3. Киевская область — 8,3 тысячи авто.
  4. Львовская область — 7,9 тысячи авто.
  5. Одесская область — 7,06 тысячи авто.

В какие регионы импортировали больше всего подержанных авто

За июль в Украину из-за границы импортировали 18,5 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 1,9% больше, чем за июнь.

Чаще всего подержанные автомобили ввозили во Львовскую область (2,4 тысячи авто). Второе место занял город Киев (1,8 тысячи авто).

На третьем месте расположилась Киевская область. За месяц в этот регион импортировали 1,43 тысячи автомобилей с пробегом.

ТОП-5 регионов по количеству импортированных подержанных автомобилей:

  1. Львовская область — 2,4 тысячи авто.
  2. Киев — 1,8 тысячи авто.
  3. Киевская область — 1,43 тысячи авто.
  4. Винницкая область — 1,24 тысячи авто.
  5. Ровенская область — 1,12 тысячи авто.

Самые популярные импортированные автомобили

Чаще всего в Украину ввозили Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

За июль в Украину импортировали 3,7 тысячи подержанных автомобилей Volkswagen. На втором месте расположились модели Renault (1,9 тысячи авто).

Третье место среди импортированных авто с пробегом занял бренд Nissan. Украинцы ввезли 1,4 тысячи таких автомобилей.

ТОП-15 самых популярных брендов среди импортированных подержанных авто:

  1. Volkswagen — 3674 авто.
  2. Renault — 1831 авто.
  3. Nissan — 1403 авто.
  4. Skoda — 1397 авто.
  5. Audi — 1266 авто.
  6. Ford — 1152 авто.
  7. BMW — 788 авто.
  8. Opel — 707 авто.
  9. Tesla — 636 авто.
  10. Hyundai — 525 авто.
  11. Mercedes-Benz — 469 авто.
  12. Mazda — 425 авто.
  13. Peugeot — 387 авто.
  14. Jeep — 382 авто.
  15. Toyota — 371 авто.

ТОП-20 самых популярных импортированных подержанных моделей:

  1. Volkswagen Golf — 1438 авто.
  2. Skoda Octavia — 889 авто.
  3. Renault Megane — 729 авто.
  4. Volkswagen Passat — 711 авто.
  5. Renault Scenic — 522 авто.
  6. Nissan Leaf — 509 авто.
  7. Nissan Qashqai — 378 авто.
  8. Volkswagen Touran — 362 авто.
  9. Volkswagen Tiguan — 357 авто.
  10. Audi A4 — 350 авто.
  11. Ford Focus — 331 авто.
  12. Skoda Fabia — 299 авто.
  13. Audi Q5 — 290 авто.
  14. Tesla Model 3 — 275 авто.
  15. Opel Astra — 244 авто.
  16. Opel Zafira — 226 авто.
  17. Mazda CX-5 — 202 авто.
  18. Nissan Rogue — 197 авто.
  19. Ford Fusion — 181 авто.
  20. Audi A6 — 180 авто.

Самые популярные автомобили на внутреннем рынке

Volkswagen Passat остается бестселлером на внутреннем рынке
Фото: Volkswagen

За июль лидером по продажам на рынке подержанных авто в Украине остается Volkswagen. Всего украинцы купили 10,3 тысячи таких авто за месяц.

Второе место по продажам заняли модели ВАЗ. В Украине купили 5,1 тысячи таких автомобилей за июль.

На третьем месте расположился Renault. Украинцы купили за месяц 4,7 тысячи таких авто.

ТОП-15 самых популярных брендов среди подержанных авто на внутреннем рынке:

  1. Volkswagen — 10303 авто.
  2. ВАЗ/Lada — 5117 авто.
  3. Renault — 4719 авто.
  4. Skoda — 4449 авто.
  5. Toyota — 4272 авто.
  6. BMW — 4162 авто.
  7. Mercedes-Benz — 4081 авто.
  8. Ford — 4058 авто.
  9. Hyundai — 3555 авто.
  10. Audi — 3520 авто.
  11. Opel — 3349 авто.
  12. Nissan — 3252 авто.
  13. Chevrolet — 2495 авто.
  14. Kia — 2325 авто.
  15. Mazda — 2316 авто.

ТОП-20 самых популярных подержанных моделей на внутреннем рынке:

  1. Volkswagen Passat — 3042 авто.
  2. Skoda Octavia — 2530 авто.
  3. Volkswagen Golf — 2341 авто.
  4. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1987 авто.
  5. Renault Megane — 1444 авто.
  6. Ford Focus — 1251 авто.
  7. BMW 5 Series — 1204 авто.
  8. BMW 3 Series — 1118 авто.
  9. Skoda Fabia — 1097 авто.
  10. Opel Astra — 1096 авто.
  11. Toyota Camry — 1052 авто.
  12. Audi A6 — 1047 авто.
  13. Chevrolet Aveo — 035 авто.
  14. Mercedes-Benz E-Class — 970 авто.
  15. ВАЗ 2109x — 901 авто.
  16. Audi A4 — 899 авто.
  17. BMW X5 — 789 авто.
  18. Renault Scenic — 759 авто.
  19. ЗАЗ/Daewoo Sens — 753 авто.
  20. Mitsubishi Lancer — 745 авто.

Ранее Фокус писал, что в Украине в первой половине 2023 года увеличились продажи подержанных пикапов.