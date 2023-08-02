Какие подержанные автомобили покупают украинцы: самые популярные модели июля
В Украине за июль купили на 11,6% меньше авто с пробегом, чем за аналогичный период в 2022 году. Большую часть подержанных автомобилей украинцы приобрели на внутреннем рынке.
За июль в Украине купили 101,3 тысячи подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные бренды и модели авто среди украинцев. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.
За прошлый месяц в этом году украинцы приобрели на 11,6% меньше автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период в 2022 году. Тем не менее этот показатель на 1,1% больше, чем за июнь 2023 года.
Большую часть подержанных авто купили на внутреннем рынке (81,8%). Остальные автомобили импортировали в Украину из других стран.
В каких регионах купили больше всего подержанных автоВажно
Больше всего сделок купли-продажи подержанных авто зафиксировали в Киеве. Там купили 13,2 тысячи автомобилей.
На втором месте расположилась Днепропетровская область (9,3 тысячи авто). Киевская область заняла третью позицию (8,3 тысячи авто).
ТОП-5 регионов по количеству купленных подержанных автомобилей:
- Киев — 13,2 тысячи авто.
- Днепропетровская область — 9,3 тысячи авто.
- Киевская область — 8,3 тысячи авто.
- Львовская область — 7,9 тысячи авто.
- Одесская область — 7,06 тысячи авто.
В какие регионы импортировали больше всего подержанных авто
За июль в Украину из-за границы импортировали 18,5 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 1,9% больше, чем за июнь.
Чаще всего подержанные автомобили ввозили во Львовскую область (2,4 тысячи авто). Второе место занял город Киев (1,8 тысячи авто).
На третьем месте расположилась Киевская область. За месяц в этот регион импортировали 1,43 тысячи автомобилей с пробегом.
ТОП-5 регионов по количеству импортированных подержанных автомобилей:
- Львовская область — 2,4 тысячи авто.
- Киев — 1,8 тысячи авто.
- Киевская область — 1,43 тысячи авто.
- Винницкая область — 1,24 тысячи авто.
- Ровенская область — 1,12 тысячи авто.
Самые популярные импортированные автомобили
За июль в Украину импортировали 3,7 тысячи подержанных автомобилей Volkswagen. На втором месте расположились модели Renault (1,9 тысячи авто).
Третье место среди импортированных авто с пробегом занял бренд Nissan. Украинцы ввезли 1,4 тысячи таких автомобилей.
ТОП-15 самых популярных брендов среди импортированных подержанных авто:
- Volkswagen — 3674 авто.
- Renault — 1831 авто.
- Nissan — 1403 авто.
- Skoda — 1397 авто.
- Audi — 1266 авто.
- Ford — 1152 авто.
- BMW — 788 авто.
- Opel — 707 авто.
- Tesla — 636 авто.
- Hyundai — 525 авто.
- Mercedes-Benz — 469 авто.
- Mazda — 425 авто.
- Peugeot — 387 авто.
- Jeep — 382 авто.
- Toyota — 371 авто.
ТОП-20 самых популярных импортированных подержанных моделей:
- Volkswagen Golf — 1438 авто.
- Skoda Octavia — 889 авто.
- Renault Megane — 729 авто.
- Volkswagen Passat — 711 авто.
- Renault Scenic — 522 авто.
- Nissan Leaf — 509 авто.
- Nissan Qashqai — 378 авто.
- Volkswagen Touran — 362 авто.
- Volkswagen Tiguan — 357 авто.
- Audi A4 — 350 авто.
- Ford Focus — 331 авто.
- Skoda Fabia — 299 авто.
- Audi Q5 — 290 авто.
- Tesla Model 3 — 275 авто.
- Opel Astra — 244 авто.
- Opel Zafira — 226 авто.
- Mazda CX-5 — 202 авто.
- Nissan Rogue — 197 авто.
- Ford Fusion — 181 авто.
- Audi A6 — 180 авто.
Самые популярные автомобили на внутреннем рынке
За июль лидером по продажам на рынке подержанных авто в Украине остается Volkswagen. Всего украинцы купили 10,3 тысячи таких авто за месяц.
Второе место по продажам заняли модели ВАЗ. В Украине купили 5,1 тысячи таких автомобилей за июль.
На третьем месте расположился Renault. Украинцы купили за месяц 4,7 тысячи таких авто.Важно
ТОП-15 самых популярных брендов среди подержанных авто на внутреннем рынке:
- Volkswagen — 10303 авто.
- ВАЗ/Lada — 5117 авто.
- Renault — 4719 авто.
- Skoda — 4449 авто.
- Toyota — 4272 авто.
- BMW — 4162 авто.
- Mercedes-Benz — 4081 авто.
- Ford — 4058 авто.
- Hyundai — 3555 авто.
- Audi — 3520 авто.
- Opel — 3349 авто.
- Nissan — 3252 авто.
- Chevrolet — 2495 авто.
- Kia — 2325 авто.
- Mazda — 2316 авто.
ТОП-20 самых популярных подержанных моделей на внутреннем рынке:
- Volkswagen Passat — 3042 авто.
- Skoda Octavia — 2530 авто.
- Volkswagen Golf — 2341 авто.
- ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1987 авто.
- Renault Megane — 1444 авто.
- Ford Focus — 1251 авто.
- BMW 5 Series — 1204 авто.
- BMW 3 Series — 1118 авто.
- Skoda Fabia — 1097 авто.
- Opel Astra — 1096 авто.
- Toyota Camry — 1052 авто.
- Audi A6 — 1047 авто.
- Chevrolet Aveo — 035 авто.
- Mercedes-Benz E-Class — 970 авто.
- ВАЗ 2109x — 901 авто.
- Audi A4 — 899 авто.
- BMW X5 — 789 авто.
- Renault Scenic — 759 авто.
- ЗАЗ/Daewoo Sens — 753 авто.
- Mitsubishi Lancer — 745 авто.
Ранее Фокус писал, что в Украине в первой половине 2023 года увеличились продажи подержанных пикапов.