Які вживані автомобілі купують українці: найпопулярніші моделі липня

В Україні за липень купили на 11,6% менше авто з пробігом, ніж за аналогічний період у 2022 році. Більшу частину вживаних автомобілів українці придбали на внутрішньому ринку.

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За липень в Україні купили 101,3 тисячі вживаних автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші бренди та моделі авто серед українців. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

За минулий місяць цього року українці придбали на 11,6% менше автомобілів з пробігом, ніж за аналогічний період у 2022 році. Проте цей показник на 1,1% більший, ніж за червень 2023 року.

Більшу частину вживаних авто купили на внутрішньому ринку (81,8%). Решту автомобілів імпортували в Україну з інших країн.

У яких регіонах купили найбільше вживаних авто

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Найбільше угод купівлі-продажу вживаних авто зафіксували в Києві. Там купили 13,2 тисячі автомобілів.

На другому місці розташувалася Дніпропетровська область (9,3 тисячі авто). Київська область посіла третю позицію (8,3 тисячі авто).

Топ 5 регіонів за кількістю придбаних вживаних автомобілів:

Київ — 13,2 тисячі авто. Дніпропетровська область — 9,3 тисячі авто. Київська область — 8,3 тисячі авто. Львівська область — 7,9 тисячі авто. Одеська область — 7,06 тисячі авто.

У які регіони імпортували найбільше вживаних авто

За липень в Україну з-за кордону імпортували 18,5 тисячі автомобілів з пробігом. Це на 1,9% більше, ніж за червень.

Найчастіше вживані автомобілі ввозили до Львівської області (2,4 тисячі авто). Друге місце посіло місто Київ (1,8 тисячі авто).

На третьому місці розташувалася Київська область. За місяць у цей регіон імпортували 1,43 тисячі автомобілів з пробігом.

Топ 5 регіонів за кількістю імпортованих вживаних автомобілів:

Львівська область — 2,4 тисячі авто. Київ — 1,8 тисячі авто. Київська область — 1,43 тисячі авто. Вінницька область — 1,24 тисячі авто. Рівненська область — 1,12 тисячі авто.

Найпопулярніші імпортовані автомобілі

Найчастіше в Україну ввозили Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

За липень в Україну імпортували 3,7 тисячі вживаних автомобілів Volkswagen. На другому місці розташувалися моделі Renault (1,9 тисячі авто).

Третє місце серед імпортованих авто з пробігом посів бренд Nissan. Українці ввезли 1,4 тисячі таких автомобілів.

Топ 15 найпопулярніших брендів серед імпортованих вживаних авто:

Volkswagen — 3674 авто. Renault — 1831 авто. Nissan — 1403 авто. Skoda — 1397 авто. Audi — 1266 авто. Ford — 1152 авто. BMW — 788 авто. Opel — 707 авто. Tesla — 636 авто. Hyundai — 525 авто. Mercedes-Benz — 469 авто. Mazda — 425 авто. Peugeot — 387 авто. Jeep — 382 авто. Toyota — 371 авто.

Топ 20 найпопулярніших імпортованих вживаних моделей:

Volkswagen Golf — 1438 авто. Skoda Octavia — 889 авто. Renault Megane — 729 авто. Volkswagen Passat — 711 авто. Renault Scenic — 522 авто. Nissan Leaf — 509 авто. Nissan Qashqai — 378 авто. Volkswagen Touran — 362 авто. Volkswagen Tiguan — 357 авто. Audi A4 — 350 авто. Ford Focus — 331 авто. Skoda Fabia — 299 авто. Audi Q5 — 290 авто. Tesla Model 3 — 275 авто. Opel Astra — 244 авто. Opel Zafira — 226 авто. Mazda CX-5 — 202 авто. Nissan Rogue — 197 авто. Ford Fusion — 181 авто. Audi A6 — 180 авто.

Найпопулярніші автомобілі на внутрішньому ринку

Volkswagen Passat залишається бестселером на внутрішньому ринку Фото: Volkswagen

За липень лідером з продажу на ринку вживаних авто в Україні залишається Volkswagen. Загалом українці купили 10,3 тисячі таких авто за місяць.

Друге місце за продажами посіли моделі ВАЗ. В Україні купили 5,1 тисячі таких автомобілів за липень.

На третьому місці розташувався Renault. Українці купили за місяць 4,7 тисячі таких авто.

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Топ 15 найпопулярніших брендів серед вживаних авто на внутрішньому ринку:

Volkswagen — 10303 авто. ВАЗ/Lada — 5117 авто. Renault — 4719 авто. Skoda — 4449 авто. Toyota — 4272 авто. BMW — 4162 авто. Mercedes-Benz — 4081 авто. Ford — 4058 авто. Hyundai — 3555 авто. Audi — 3520 авто. Opel — 3349 авто. Nissan — 3252 авто. Chevrolet — 2495 авто. Kia — 2325 авто. Mazda — 2316 авто.

Топ 20 найпопулярніших вживаних моделей на внутрішньому ринку:

Volkswagen Passat — 3042 авто. Skoda Octavia — 2530 авто. Volkswagen Golf — 2341 авто. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 1987 авто. Renault Megane — 1444 авто. Ford Focus — 1251 авто. BMW 5 Series — 1204 авто. BMW 3 Series — 1118 авто. Skoda Fabia — 1097 авто. Opel Astra — 1096 авто. Toyota Camry — 1052 авто. Audi A6 — 1047 авто. Chevrolet Aveo — 035 авто. Mercedes-Benz E-Class — 970 авто. ВАЗ 2109x — 901 авто. Audi A4 — 899 авто. BMW X5 — 789 авто. Renault Scenic — 759 авто. ЗАЗ/Daewoo Sens — 753 авто. Mitsubishi Lancer — 745 авто.

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