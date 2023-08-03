Новый пикап Ford F-150 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Обновленный Ford F-150 может дебютировать уже в сентябре 2024 года. Пикап получит измененный дизайн и расширенный список оснащения.

Обновленный пикап Ford F-150 заметили во время тестов на дорогах. Тестовый прототип не прикрыт камуфляжем, поэтому внешность новинки не является секретом. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Новый Ford F-150 2024 получит измененный дизайн. Спереди появятся новые фары и решетка радиатора.

Тестовый прототип демонстрирует новую переднюю и заднюю оптику Фото: Motor1.com

Сзади установят новые фонари. Также можно заметить немного измененный задний бампер.

Сзади появятся новые фонари Фото: Motor1.com

Тестовый прототип выполнен в версии Heritage Edition. Эта ретро-модификация отличается двухцветным кузовом.

Интерьер обновленного пикапа не рассекречен. Ожидается, что внутри появится увеличенный дисплей информационно-развлекательной системы и некоторые другие улучшения.

По слухам, моторная гамма Ford F-150 останется без изменений. Пикап предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридной и электрической силовыми установками. Электрическая версия Lightning может получить увеличенный запас хода.

Дебют нового Ford F-150 должен состоятся уже в сентябре. Тогда и станут известны подробные технические характеристики и стоимость пикапа.

Ранее Фокус сообщал, что новый Ford F-150 Raptor R получит экстремальную шестиколесную версию.