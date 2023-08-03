Младший брат Outback: новый кроссовер Subaru показали до премьеры (фото)

Новый Subaru Levorg Layback — внедорожный универсал с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Полноприводная модель будет оснащаться оппозитными турбомоторами.

Опубликованы первые официальные фото Subaru Levorg Layback. Новая модель повышенной проходимости дебютирует в сентябре. Об этом сообщается на сайте Subaru.

Универсалу увеличили клиренс и добавили пластиковый обвес Фото: Subaru

Автопроизводитель называет Subaru Levorg Layback "уникальным кроссовером", хотя на самом деле это универсал повышенной проходимости. Новая модель станет младшим братом знаменитого Subaru Outback.

На тизерах видно, что универсал Subaru Levorg Layback отличается от стандартной модели увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом в нижней части кузова. Также у него шины с более высоким профилем. В салоне обращает на себя внимание особая двухцветная кожаная отделка.

В салоне изменена отделка Фото: Subaru

Характеристики Subaru Levorg Layback не раскрывают. Скорее всего, кроссовер Subaru получит те же двигатели, что и стандартный универсал. Это значит, что его оснастят бензиновыми оппозитными турбомоторами объемом 1,8 л (177 л. с.) и 2,4 л (260 л. с.). Все версии получат вариатор CVT Lineartronic и фирменный постоянный полный привод.

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