Новейшие кроссоверы Subaru и Kia сравнили на бездорожье (видео)

Кроссоверы оказались не такими проходимыми как внедорожник Ford Bronco. Автомобили сильно отличаются своими возможностями на бездорожье.

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Блогеры сравнили кроссоверы Kia Telluride X-Pro и Subaru Forester Wilderness с внедорожником Ford Bronco на бездорожье. Эти модели проверили в пяти тестовых испытаниях. Видео опубликовали на YouTube-канале Edmunds Cars.

Kia Telluride X-Pro и Subaru Forester Wilderness являются кроссоверами повышенной проходимости. Эти версии делают автомобили более способными на бездорожье.

В список испытаний вошли: езда на песке, подъем на бетонные ступеньки, езда по неровному ландшафту и два подъема в гору. Они должны показать способности всех трех автомобилей на бездорожье.

В первом тесте все три модели показали достойные результаты. У Ford Bronco, Kia Telluride и Subaru Forester нет проблем с управлением и торможением на песке.

Во время подъема на бетонные ступеньки результаты оказались более неоднозначными. Ford Bronco легко удалось подняться на три и более ступеньки, а Subaru Forester смог взобраться только на две. Тем не менее Kia Telluride и вовсе не смог подняться даже на одну ступеньку.

Езда по неровному ландшафту показала большую разницу между Ford Bronco и кроссоверами. Kia Telluride и Subaru Forester не смогли проехать полосу препятствий на высокой скорости.

Во время первого подъема в гору Ford Bronco снова оставил кроссоверы позади. Subaru Forester с большим трудом справился с испытанием. Kia Telluride провалил этот тест.

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Второй подъем в гору оказался по силам всем трем автомобилям. Эксперты отметили, что Kia Telluride оказался достаточно мощным для этого испытания.

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