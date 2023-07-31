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Новітні кросовери Subaru та Kia порівняли на бездоріжжі (відео)

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Фото: edmunds | Для тесту використовували позашляхові версії Kia Telluride і Subaru Forester

Кросовери виявилися не такими прохідними як позашляховик Ford Bronco. Автомобілі сильно відрізняються своїми можливостями на бездоріжжі.

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Блогери порівняли кросовери Kia Telluride X-Pro і Subaru Forester Wilderness з позашляховиком Ford Bronco на бездоріжжі. Ці моделі перевірили в п'яти тестових випробуваннях. Відео опублікували на YouTube-каналі Edmunds Cars.

Kia Telluride X-Pro та Subaru Forester Wilderness є кросоверами підвищеної прохідності. Ці версії роблять автомобілі більш здатними на бездоріжжі.

До списку випробувань увійшли: їзда на піску, підйом на бетонні сходинки, їзда нерівним ландшафтом і два підйоми в гору. Вони мають показати здібності всіх трьох автомобілів на бездоріжжі.

У першому тесті всі три моделі показали гідні результати. У Ford Bronco, Kia Telluride і Subaru Forester немає проблем з керуванням і гальмуванням на піску.

Під час підйому на бетонні сходинки результати виявилися більш неоднозначними. Ford Bronco легко вдалося піднятися на три та більше сходинки, а Subaru Forester зміг піднятися тільки на дві. Проте Kia Telluride і зовсім не зміг піднятися навіть на одну сходинку.

Їзда нерівним ландшафтом показала велику різницю між Ford Bronco і кросоверами. Kia Telluride і Subaru Forester не змогли проїхати смугу перешкод на високій швидкості.

Під час першого підйому в гору Ford Bronco знову залишив кросовери позаду. Subaru Forester з великими труднощами впорався з випробуванням. Kia Telluride провалив цей тест.

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Другий підйом у гору виявився під силу всім трьом автомобілям. Експерти зазначили, що Kia Telluride виявився досить потужним для цього випробування.

Раніше Фокус повідомляв, що в США поїздка Jeep Grand Cherokee на бездоріжжі закінчилася рятувальною операцією з використанням вертольота.