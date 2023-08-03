Младший брат Outback: новый кроссовер Subaru показали до премьеры (фото)

Новый Subaru Levorg Layback — внедорожный универсал с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. Полноприводная модель будет оснащаться оппозитными турбомоторами.

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Опубликованы первые официальные фото Subaru Levorg Layback. Новая модель повышенной проходимости дебютирует в сентябре. Об этом сообщается на сайте Subaru.

Универсалу увеличили клиренс и добавили пластиковый обвес Фото: Subaru

Автопроизводитель называет Subaru Levorg Layback "уникальным кроссовером", хотя на самом деле это универсал повышенной проходимости. Новая модель станет младшим братом знаменитого Subaru Outback.

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На тизерах видно, что универсал Subaru Levorg Layback отличается от стандартной модели увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом в нижней части кузова. Также у него шины с более высоким профилем. В салоне обращает на себя внимание особая двухцветная кожаная отделка.

В салоне изменена отделка Фото: Subaru

Характеристики Subaru Levorg Layback не раскрывают. Скорее всего, кроссовер Subaru получит те же двигатели, что и стандартный универсал. Это значит, что его оснастят бензиновыми оппозитными турбомоторами объемом 1,8 л (177 л. с.) и 2,4 л (260 л. с.). Все версии получат вариатор CVT Lineartronic и фирменный постоянный полный привод.

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