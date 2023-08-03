Молодший брат Outback: новий кросовер Subaru показали до прем'єри (фото)

Новий Subaru Levorg Layback — позашляховий універсал зі збільшеним кліренсом і пластиковим обвісом. Повнопривідна модель буде оснащуватися опозитними турбомоторами.

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Опубліковано перші офіційні фото Subaru Levorg Layback. Нова модель підвищеної прохідності дебютує у вересні. Про це повідомляється на сайті Subaru.

Універсалу збільшили кліренс і додали пластиковий обвіс Фото: Subaru

Автовиробник називає Subaru Levorg Layback "унікальним кросовером", хоча насправді це універсал підвищеної прохідності. Нова модель стане молодшим братом знаменитого Subaru Outback.

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На тизерах видно, що універсал Subaru Levorg Layback відрізняється від стандартної моделі збільшеним кліренсом і захисним пластиковим обвісом у нижній частині кузова. Також у нього шини з більш високим профілем. У салоні звертає на себе увагу особливе двоколірне шкіряне оздоблення.

У салоні змінено оздоблення Фото: Subaru

Характеристики Subaru Levorg Layback не розкривають. Найімовірніше, кросовер Subaru отримає ті самі двигуни, що і стандартний універсал. Це означає, що його оснастять бензиновими опозитними турбомоторами об'ємом 1,8 л (177 к. с.) і 2,4 л (260 к. с.). Усі версії отримають варіатор CVT Lineartronic і фірмовий постійний повний привід.

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