Subaru показали практичний сімейний спорткар: у нього 275 сил і великий багажник (відео)

Subaru Levorg STI Sport R — утилітарний побратим седана WRX. Оснастили його 275-сильним турбомотором.

Універсал Subaru Levorg 2022 отримав потужну заряджену версію STI Sport R. Вона вже надходить у продаж у Японії за ціною від 4,39 млн єн (38 тис. доларів), а згодом з'явиться в інших країнах. Про це повідомляє офіційний сайт Subaru.

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[ + – ] Універсал отримав 275-сильний турбомотор Фото: Subaru

Новий Subaru Levorg STI Sport R отримав 2,4-літровий турбомотор від спорідненого седана WRX останнього покоління (обидві моделі збудовані на платформі SGP). Він розвиває 275 к. с. і має крутний момент 375 Н∙м.

[ + – ] Салон оздоблений двоколірною шкірою. Фото: subaru

Спортивний універсал Subaru отримав доопрацьований варіатор CVT і, звичайно ж, зберіг постійний фірмовий повний привід із функцією векторизації тяги. Підвіска з адаптивними амортизаторами доопрацьована та встановлені збільшені гальмівні диски.

[ + – ] Оснащення враховує спортивні сидіння Фото: Subaru

Відрізнити Subaru Levorg STI Sport R від стандартної моделі можна за аеродинамічним обважуванням, великим повітрозабірником у капоті та збільшеним заднім спойлером. Також передбачені 18-дюймові диски, а ззаду видно дві широкі вихлопні труби.

[ + – ] Ззаду виглядають дві вихлопні труби Фото: Subaru

Салон оздоблений двоколірною шкірою з контрастними швами, а педалі забарвлені алюмінієвими накладками. Встановлено спортивні крісла Recaro та скошене знизу кермо, а у віртуальній панелі приладів змінено графіку. Об'єм багажника дорівнює 561 л.

[ + – ] Subaru Levorg має просторий 561-літровий багажник.

Раніше Фокус писав про перший електромобіль Subaru. Це кросовер із запасом ходу 460 км.