Опубликованы изображения нового британского соперника Skoda Fabia и VW Polo за 15 000 евро

Новый MG 3 2024 станет выразительнее на вид. Хэтчбек В-класса предложат не только в бензиновой, но и в гибридной версии.

MG готовят второе поколение модели 3. Компактный хэтчбек В-класса появится в 2024 году, а пока в интернет просочились его патентные изображения. Их опубликовали на сайте Autoweek.

Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами

Изображения MG 3 2024 зарегистрированы в европейском патентном бюро. Это дает понять, что рынок Европы станет ключевым для модели. Ее конкурентами станут Skoda Fabia, Volkswagen Polo и Peugeot 208. Хэтчбек может появиться в нашей стране, ведь его первое поколение у нас продавалось.

Новый MG 3 кардинально изменится по сравнению с предшественником и станет элегантнее на вид. В дизайне чувствуется влияние флагманской модели MG 7.

В дизайне MG 3 2024 преобладают плавные линии. У него выраженный "нос", и длинный капот, а боковины выполнены рельефными. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми фарами. Заднее стекло прикрыто спойлером.

Боковины выполнены рельефными

Салон MG 3 2024 не показали, держатся в секрете и характеристики модели. Известно только, что хэтчбек предложат в бензиновой и гибридной версиях. В первом случае стартовая цена составит около 15 000 евро, во втором – менее 20 000 евро.

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