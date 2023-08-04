Звезда Голливуда разыграет в бесплатной лотерее яркие ретро-авто из своей коллекции (фото)

Роберт Дауни-младший отреставрировал свои винтажные авто и сделал их экологически чистыми. Они станут призами в бесплатной лотерее.

Роберт Дауни-младший решил расстаться со старинными автомобилями из своей коллекции. Машины будут разыграны в специальной бесплатной лотерее. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

Машины стали героями нового телешоу актера

Исполнитель роли Железного человека является давним коллекционером авто. Он собрал несколько десятков машин, большая часть из которых – американская классика 50-70-х годов.

Chevrolet Corvette 1965 года

Недавно Роберт Дауни-младший выпустил новое телешоу Downey's Dream Cars ("Машины мечты Дауни"). В нем старинные авто из коллекции актера реставрируют и дорабатывают, чтобы сделать их более "дружелюбными" к окружающей среде. Их переводят на биотопливо, превращают в гибриды и даже электромобили.

Именно авто с шоу Downey's Dream Cars и будут разыграны в лотерее. Среди них – спортивный Chevrolet Corvette Stingray 1965 года, роскошные Buick Riviera 1966 года и Mercedes 280SE 1969 года. Также актер отдаст микроавтобус Volkswagen T1 1972 года, пикапы Chevrolet K10 1972 года и Chevrolet El Camino 1985 года.

Volkswagen T1 1972 года

Каждое авто разыграют отдельно. Попытать счастья в лотерее смогут жители США, Канады и Великобритании. Для участия в розыгрыше достаточно зарегистрироваться. Также участники смогут при желании перечислить пожертвования в специальный благотворительный фонд.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставлен редкий Ferrari 1972 года, принадлежавший гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу.

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