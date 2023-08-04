Автомобильный кутюрье: украинский дизайнер Яков Савчик и его авангардные работы (фото)

Яков Савчик — украинец, создававший дизайн эксклюзивных Rolls-Royce, Bentley, Mercedes и Bugatti. Их покупали миллионеры и звезды кино.

Мало кто знает, что в автомобильном дизайне есть и украинский след. Сразу несколько известных стилистов были украинцами, а самым выдающимся стал Яков Савчик. Сейчас его работы на аукционах продают за миллионы долларов. Фокус решил рассказать о всемирно известном мастере, о котором в Украине знают немногие.

Яков Савчик начинал в мебельной мастерской родителей Фото: Wikipedia

Яков или Жак Савчик (настоящая фамилия – Савчук) родился в 1880 году в украинской семье в городе Койданово (теперь он называется Джержинск и находится на территории Беларуси). Его родители переехали туда с Украины и открыли небольшую мастерскую по производству мебели. Яков с детства помогал родителям и постигал азы дизайна.

Ателье Saoutchik в пригороде Парижа Фото: Wikipedia

Бизнес у семьи Савчуков шел не лучшим образом, поэтому в 1899 году украинцы эмигрировали во Францию. Там они открыли предприятие по выпуску дорогой мебели и изменили фамилию на французский манер – стали Савчиками. Яков записал себя Жаком.

Rolls-Royce Silver Ghost 1913 года — старейшая сохранившаяся работа Якова Савчика Фото: bonhams.com

От мебели — к автомобилям

Яков решил отойти от семейного бизнеса, ведь увлекся новым изобретением – автомобилем. В 1905 году в возрасте всего 25 лет он открыл в пригороде Парижа Нейи-Сюр-Сен собственное кузовное ателье Saoutchіk.

Яков Савчик в своем ателье, 1920-е годы Фото: Wikipedia

В то время авто были баснословно дорогими и очень часто покупатели выбирали только голое шасси с двигателем, а затем обращались в ателье за эксклюзивным дизайном кузова.

На рынке доминировали бывшие каретные мастерские с многолетним опытом, но Яков Савчик смог бросить им вызов. Клиентам нравились его смелые дизайнерские решения, яркие цвета кузова и дорогая отделка салона.

Hispano-Suiza H6B 1923 года

Коллега Савчика, известный американский дизайнер Говард Даррин однажды заявил: "Савчик был настоящим мастером, одним из немногих дизайнеров, никогда никого не копировавших других. Он использовал только свои идеи".

Mercedes 630 K с двумя лобовыми стеклами Фото: bonhams.com

Старейшими работами ателье Saoutchіk, сохранившейся до наших дней являются строгий Rolls-Royce Silver Ghost 1913 года и яркий испанский Hispano-Suiza H6B 1923 года, напоминающий роскошную карету.

По-настоящему прославили украинца две модели Mercedes-Benz 1928 года. Сначала ателье Saoutchіk спроектировало кузов фаэтон с двумя лобовыми стеклами для Mercedes 630K. Все 12 выпущенных авто получили оригинальную двухцветную окраску. Недавно такой Mercedes продали за 730 000 долларов.

Mercedes-Benz 680S Torpedo Roadster продали за $8 миллионов Фото: RM Sotheby's

Затем последовал кабриолет Mercedes-Benz 680S Torpedo Roadster с очень длинным капотом и отделкой салона кожей крокодила. Спорткар разгонялся до 175 км/ч и был одним из самых быстрых авто своего времени. Один из кабриолетов несколько лет назад ушел с молотка за 8 миллионов долларов.

После этих работ Яков Савчик вошел в элиту мирового автодизайна. В 20-е и 30-е годы начался бум на заказные кузова, ведь зажиточные люди захотели выделяться на фоне массовых авто. В ателье украинца обращались миллионеры и богема тех лет и ему довелось создавать эксклюзивный дизайн для Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, Cadillac. Машины от кутюр были штучным и очень дорогим товаром.

Cadillac V16 Saoutchik 1932 года Фото: RM Sotheby's

Впрочем, украинский дизайнер работал и с малоизвестными автопроизводителями. В частности, очень авангардным получился Bucciali TAV 8-32 Fleche d’Or Berline 1932 года с низким силуэтом и огромным количеством хрома в отделке. Конструкция авто также была необычной – переднеприводный седан оснастили двигателем V12.

Bucciali TAV 8-32 Fleche d"Or Berline Фото: carscoops.com

Сухопутные дирижабли и золото в отделке

Одной из любимых марок Якова Савчика была Hispano-Suiza. В его ателье создали кузова для нескольких моделей этого испанского бренда, но всех их превзошло купе H6C Xenia 1938 года, построенное по заказу гонщика и пилота Андре Дюбоннэ. Обтекаемое авто напоминает дирижабль, а его двери выполнены сдвижными, как в современных минивэнах — их конструкцию Савчик запатентовал.

Hispano-Suiza H6C Xenia

Над концепцией "сухопутного дирижабля" в ателье Saoutchіk продолжили работать и выпустили в конце 40-х серию кабриолетов Delahaye со схожим "дутым" дизайном. Один из них стал повседневным авто известной французской актрисы Сюзи Прим.

Cadillac Series 62 актрисы Долорес Дель Рио Фото: Barrett-Jackson

А салон другого такого авто по заказу клиента отделали натуральным золотом. В схожем стиле выполнили и Cadillac Series 62 для звезды Голливуда Долорес Дель Рио.

Салон Delahaye 175 отделали натуральным золотом Фото: RM Sotheby's

Украинский дизайн для самых быстрых авто в мире

С 1949 года Яков Савчик создавал кузова для 10 Talbot-Lago T26 Grand Sport – самого быстрого авто тех лет. 190-сильный спорткар мог развивать 200 км/ч. Украинец разработал несколько разных вариантов дизайна – от классического до обтекаемого.

Talbot-Lago T26 Grand Sport – самое быстрое авто своего времени Фото: RM Sotheby's В ателье Saoutchik предлагали и обтекаемый дизайн Talbot-Lago T26 Grand Sport Фото: GOODING&COMPANY

В начале 50-х годов звание самого быстрого авто в мире перешло к испанской модели Pegaso Z-102. Ее предлагали в версиях мощностью от 175 до 360 л. с., а топовый вариант развил на тестах 243 км/ч. Из 84 выпущенных Pegaso Z-102 у 18 купе и кабриолетов были кузова от Saoutchіk, а у некоторых – салоны из кожи леопарда.

Pegaso Z-102 мог развить 243 км/ч Фото: RM Sotheby's

В 1952 году 72-летний Савчик отошел от дел и передал дела сыну Пьеру. А три года спустя ателье Saoutchіk перестало существовать – в послевоенной Европе спрос на дорогие эксклюзивные авто резко упал. В 1957 году Якова Савчика не стало, однако его работы вошли во все учебники по автодизайну и в наши дни собирают награды на различных автофестивалях.

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