Suzuki Jimny превратили в самый маленький автодом для большого путешествия (фото)
Автодом Suzuki Jimny рассчитан на двух человек. На нем супруги из Бельгии посетили Италию и Турцию, а теперь отправились в Норвегию.
Миниатюрный Suzuki Jimny переделали в оригинальный кемпер. Внедорожник стал домом на колесах для супружеской пары из Бельгии, отправившейся в путешествие по Европе. Об этом рассказывает сайт Car Expert.
Супруги Воон и Лоуренс решили посетить интересные достопримечательности европейского континента. Для путешествия они модернизировали свой 3,6-метровый внедорожник Suzuki Jimny и превратили его в дом на колесах.
Задние сиденья Suzuki Jimny сняли, что освободило место для раскладной кровати. Обустроить спальное место можно всего за три минуты.
Рост Лоуренса составляет 180 см, а Воон – 165 см. Они вполне помещаются в салоне Suzuki Jimny. Мало того, под кроватью есть ниша для поклажи.
С виду автодом Suzuki Jimny практически не отличается от обычного внедорожника. Разве что на месте запасного колеса появился небольшой ящик для мелкой поклажи.
Воон и Лоуренс уже совершили путешествие по Италии продолжительностью 6 месяцев и 2 месяца колесили по Турции. Теперь они отправились к мысу Нордкап на севере Норвегии.
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