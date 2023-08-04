Accord, Camry, Sonata и Legacy: эксперты сравнили популярные среднеразмерные седаны

Honda Accord, Hyundai Sonata, Subaru Legacy и Toyota Camry пользуются большим спросом в США. Эти автомобили предлагают высокий уровень комфорта и экономные двигатели.

Американские эксперты сравнили популярные среднеразмерные седаны — Honda Accord, Toyota Camry, Hyundai Sonata и Subaru Legacy. Они выделили плюсы и минусы этих моделей. Рейтинг опубликовали на сайте Car and Driver.

Несмотря на доминирование кроссоверов на рынке новых автомобилей, седаны все еще пользуются большим спросом. Такие авто более экономны и приятные в управлении.

Honda Accord, Toyota Camry, Hyundai Sonata и Subaru Legacy популярны в США. Именно поэтому эксперты выбрали эти модели для сравнения.

Все эти автомобили входят в D-класс. Он соответствует классу "больших семейных автомобилей по системе классификации Euro NCAP.

Сравнение популярных среднеразмерных седанов:

Subaru Legacy

Subaru Legacy предлагает богатое оснащение Фото: Subaru

Седан Legacy в отличие от многих других моделей Subaru ориентирован не на езду по бездорожью, а на комфортные городские поездки. Тем не менее этот автомобиль все еще предлагает полный привод уже в базовой комплектации.

Несмотря на наличие мощного 260-сильного двигателя в версии Sport, Subaru Legacy имеет неприятную управляемость. На высокой скорости седан становится очень неустойчивым. Эксперты считают, что кроссовер Outback является лучшей альтернативой этому седану.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

много места на заднем ряду сидений;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система;

высокая стоимость.

Toyota Camry

Toyota Camry отличается высоким уровнем качества сборки Фото: Toyota

Toyota Camry за десятки лет завоевал себе репутацию очень надежного и комфортного седана. Тем не мене восьмое поколение модели, которое выпускается с 2017 года, уже успело устареть.

Toyota Camry не предлагает некоторые функции, которые доступны у конкурентов. Еще одним недостатком седана стала плохая шумоизоляция.

Эксперты отметили, что этот автомобиль сильно устарел, что особенно ощущается в интерьере. Водителю все еще требуется вставлять ключ в замок зажигания, а 7-дюймовый информационно-развлекательный дисплей слишком мал по современным меркам.

Помимо этого четырехцилиндровый двигатель работает слишком шумно. В добавок к этому восьмиступенчатая автоматическая коробка передач иногда работает нестабильно.

Плюсы:

отличная сборка;

низкий расход топлива;

удобные органы управления.

Минусы:

неприятная управляемость;

плохая шумоизоляция;

небогатое оснащение.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata обладает стильным дизайном Фото: Hyundai

Hyundai Sonata нового поколения является серьезным конкурентом в сегменте среднеразмерных седанов. Главной особенностью модели является ее экстравагантный, но стильный дизайн.

Эксперты отметили внимание к деталям внутри и снаружи Hyundai Sonata. Этот автомобиль ощущается дороже, чем он есть на самом деле.

Тем не менее Hyundai Sonata оказался не таким же приятным во время вождения. Двигатель оказался слишком громким, а расход топлива оказался выше, чем у Honda Accord и Toyota Camry.

Плюсы:

стильный дизайн;

качественный и удобный интерьер;

есть мощные двигатели.

Минусы:

некоторые двигатели работают шумно;

неприятная управляемость;

не лучшие тормоза.

Honda Accord

Honda Accord оказалась лидером в этом сравнении Фото: Honda

Новая Honda Accord смогла улучшить все, за что полюбили эту модель. Особенно выделяются высокая плавность хода и приятная управляемость.

В отличие от Hyundai Sonata, Honda Accord не выглядит дороже, чем этот седан есть на самом деле. Несмотря на это водить его гораздо приятнее.

Эксперты заявили, что Honda Accord обладает самым низким расходом топлива из всех четырех авто в сравнении. Главным недостатком модели является наличие дешевых материалов в интерьере и отсутствие некоторого оснащения, которое доступно в этом сегменте.

Плюсы:

приятная управляемость;

плавное переключение передач;

есть мощные двигатели.

Минусы:

неприятный интерьер;

небогатое оснащение.

Результаты сравнения:

Honda Accord. Hyundai Sonata. Toyota Camry. Subaru Legacy.

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