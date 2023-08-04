В Запорожье наладили выпуск внедорожников для эвакуации раненых с поля боя (видео)

Украинский багги может перевезти двоих раненых на носилках. У авто простая конструкция и его несложно отремонтировать.

В Запорожье выпускают специальные эвакуационные багги. Они позволяют вывозить раненых с поля боя. О разработке рассказали в сюжете ТСН.

Производство внедорожников наладила группа волонтеров. Инициатором создания стал мастер из Мелитопольского района Иван, 15 лет проработавший на СТО.

Себестоимость внедорожника составляет 200-240 тыс. гривен Фото: скриншот / YouTube

С началом полномасштабного вторжения Иван эвакуировал людей из Мелитополського района. Когда к городу подошли российские войска и это стало невозможно, ему пришлось выехать в Запорожье. Он стал волонтером и помогал украинским бойцам на передовой. и понял, что они нуждаются в специальном транспорте для эвакуации раненых.

Иван смог самостоятельно разработать багги, а для постройки первого внедорожника пришлось продать свое авто. Работы над ним заняли около месяца.

Украинский внедорожник имеет мощную стальную раму. В его конструкции использованы агрегаты старых авто. У него высокий клиренс и мощная подвеска. По бокам машины установлены раскладные носилки. Сзади предусмотрен багажник, а к его крышке крепится запаска. Украинский внедорожник неприхотлив и легко поддается ремонту в полевых условиях.

Багги отправляют на фронт и за ними уже выстроилась очередь. Себестоимость внедорожника составляет 200-240 тыс. гривен.

Чертежи авто уже перенесли в цифровой формат, что ускорит производство авто. В планах Ивана – создать полноприводную версию внедорожникак, а также специальное авто для минометчиков.

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