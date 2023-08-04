Раритеты на свалке: в США обнаружили секретную коллекцию ретро-авто (видео)
В старом амбаре на свалке и вокруг него спрятаны редкие ретро-автомобили. В коллекции собраны раритетные старинные Ford, Cadillac, Lincoln и Packard.
В американском штате Южная Дакота нашли неизвестную коллекцию редких ретро-авто. Несколько десятков машин хранятся в небольшом сарае посреди автосвалки и вокруг него. Им посвятили видео на Youtube-канале IowaClassicCars.
Амбар с старыми машинами спрятан от сторонних глаз. Чтобы его найти, необходимо пройти среди рядов авто на свалке.
Состояние автомобилей в коллекции разное. Спрятанные в сарае машины сохранились весьма неплохо и требуют только мойки. В то же время, ретро-авто на улице проржавели за годы под открытым небом.
Старейшим в коллекции является Willys-Overland 1916 года. Собрано немало Ford Model A и Model B 20-30-х годов. Неплохо сохранился Ford V8 DeLuxe 1939 года.
Самые дорогие авто в коллекции – Cadillac V8 1938 года и Lincoln Zephyr 1941 года со 110-сильным V12 под капотом. Ценными также считаются редчайший универсал Packard 1949 года и купе Lincoln 1956 года, но их состояние оставляет желать лучшего.
Кроме того, в коллекции собраны многочисленные американские пикапы Chevrolet, Dodge Ford, GMC и International 40-х и 50-х годов.
Ранее Фокус сообщал, что старый Volvo завелся и поехал после 30-летнего простоя в лесу.
Также мы писали, что обнаружен культовый Audi TT первого поколения в новом состоянии.