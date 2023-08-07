Названы лучшие семейные автомобили с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
В рейтинг вошли 10 семейных автомобилей с пробегом, которые имеют множество преимуществ. Эти модели отлично подходят для городских поездок.
Британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом. Все эти модели можно купить на вторичном рынке менее чем за $13 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На рынке семейных автомобилей представлено множество автомобилей. Поэтому подобрать подходящую модель не так и просто.
В рейтинге представлены лучшие семейные автомобили. Эксперты рассказали о плюсах и минусах этих моделей.
ТОП-10 лучших семейных автомобилей с пробегом стоимостью до $13 000:
10. Honda Civic
Honda Civic подойдет для тех водителей, которым требуется надежный и практичный автомобиль. Также эта модель очень безопасная, что немаловажно при выборе семейного авто.
Плюсы:
- высокий уровень надежности;
- есть экономные двигатели;
- вместительный багажник.
Минусы:
- мало места над головой на заднем ряду сидений;
- неудобная панель приборов;
- высокая стоимость.
9. Opel/Vauxhall Astra
Opel Astra привлекает низкой стоимостью и просторным интерьером. Также эта модель предлагает богатое оснащение.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- низкая стоимость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- шумные двигатели;
- жесткая подвеска.
8. Kia Cee'd
Kia Cee'd отличается высоким уровнем надежности и просторным интерьером. Добавьте к этому богатое оснащение и вы получите отличный семейный автомобиль.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- расширенная гарантия;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неприятная управляемость;
- высокий расход топлива.
7. Hyundai i30
Hyundai i30 предлагает более богатое оснащение чем Kia Cee'd, но является таким же надежным авто. Также эта модель дешевле и имеет вместительный багажник.
Плюсы:
- расширенная гарантия;
- низкая стоимость;
- вместительный багажник.
Минусы:
- маломощные двигатели;
- слишком мягкая подвеска;
- мало места на заднем ряду сидений.
6. BMW 1 Series
BMW 1 Series не такой просторный внутри, как конкуренты, но предлагает более приятную управляемость. Также хэтчбек имеет удобную информационно-развлекательную систему.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- низкий расход топлива с дизельными двигателями;
- удобная информационно-развлекательная система.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- небогатое оснащение;
- высокая стоимость.
5. Ford Focus
Ford Focus можно купить по доступной цене, а его обслуживание обходится дешевле конкурентов. Также модель предлагает приятную управляемость и богатое оснащение.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- есть множество комплектаций;
- богатое оснащение.
Минусы:
- невместительный багажник;
- ненадежная АКПП;
- дешевый интерьер.
4. Volkswagen Golf
Volkswagen Golf предлагает богатое оснащение и красивый интерьер. Также модель отличается приятной управляемостью.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- приятная управляемость;
- красивый интерьер.
Минусы:
- высокая стоимость;
- не самый просторный интерьер;
- низкий уровень надежности.
3. Audi A3
Audi A3 выделяется на фоне конкурентов своим роскошным интерьером и стильным дизайном экстерьера. Также это практичный автомобиль с богатым оснащением.
Плюсы:
- есть мощные двигатели;
- роскошный интерьер;
- приятная управляемость.
Минусы:
- не самый просторный интерьер;
- жесткая подвеска;
- мало оснащения в базовой комплектации.
2. Seat Leon
Seat Leon отличается стильным дизайном и приятной управляемостью. Помимо этого на выбор доступен большой ассортимент двигателей.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- богатое оснащение;
- низкая стоимость.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- не самый практичный интерьер;
- некрасивый интерьер.
1. Skoda Octavia
Skoda Octavia качественнее Volkswagen Golf и Audi A3, а также предлагает более просторный интерьер, чем у Seat Leon. В добавок модель обладает богатым оснащением и высокой плавностью хода.
Плюсы:
- высокий уровень практичности;
- низкая стоимость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- не самый комфортный интерьер;
- небогатое оснащение в базовой комплектации.
Ранее Фокус рассказал, что британские эксперты назвали 10 лучших семиместных автомобилей с пробегом.