Раритетная капсула времени: обнаружен 55-летний Ford Mustang в идеальном состоянии (фото)

Ford Mustang Cobra Jet — редкая заряженная версия модели с огромным 7,0-литровым V8. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с и развивает скорость свыше 200 км/ч.

В США обнаружили настоящий раритет – идеально сохраненный Ford Mustang 1968 года в редкой заряженной версии Cobra Jet. Автомобиль выглядит как новый. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Спорткар отлично сохранился Фото: autoevolution.com

Купе Ford Mustang Cobra Jet отлично выглядит на свой возраст. У него родные краска и отделка салона, а пробег составляет всего 43 500 км.

Машина пребывала во владении одной семьи. Ее хранили в гараже и очень редко на ней ездили. К тому же об авто заботились и регулярно его обслуживали, используя только оригинальные запчасти.

Салон авто в хорошем состоянии Фото: autoevolution.com

Ford Mustang Cobra Jet – настоящий раритет. Всего в 1968 году выпущено 2817 таких авто, из них лишь 564 – в кузове купе. Сейчас спорткар очень ценится коллекционерами и недешевый – конкретно этот автомобиль планируют продать за $92 000.

Пробег авто — всего 43 500 км Фото: autoevolution.com

Cobra Jet – самый мощный и быстрый вариант Ford Mustang 1968 года. Спорткар оснащен огромным 7,0-литровым V8, который на бумаге развивал 335 л. с., а в реальности – около 400 л. с. (мощность занизили, чтобы уменьшить сумму страховки на авто).

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Фото: autoevolution.com

С 3-ступенчатой автоматической КПП Он может разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить свыше 200 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США также нашли Ford Mustang 1973 года в состоянии нового авто.

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