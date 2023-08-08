"Зеленый" аналог RAV4: в Киеве заметили новейший электрокроссовер Toyota (фото)

Toyota bZ4X — первая модель в новой электрической линейке японской марки. Кроссовер предложен в версиях мощностью 204 и 218 л. с., а его запас хода достигает 500 км.

В Киеве сфотографировали электромобиль Toyota bZ4X. Кроссовер является первенцем в новом электрическом семействе японской марки. Снимки авто опубликовали на сайте ТопЖир.

Электрокар отличается оригинальным граненым дизайном Фото: topgir.com.ua

Электрокар Toyota bZ4X поставляют в Украину неофициально. Как правило, их привозят из Китая, ведь там налажено производство модели. Цена Toyota bZ4X составляет от 28 500 до 40 000 долларов, в зависимости от версии и уровня оснащения.

В салоне щиток приборов расположен довольно высоко Фото: Toyota

Новая Toyota bZ4X – электрическая альтернатива модели RAV4. Кроссовер несколько крупнее бензинового аналога – 4690 мм в длину при колесной базе в 2850 мм. У авто оригинальный дизайн с выраженным "носом" и расширенными колесными арками.

Модель предложена в версиях на 204 и 218 л. с. Фото: topgir.com.ua

Салон Toyota bZ4X также весьма нестандартный — виртуальный щиток приборов расположен довольно высоко, а значительная часть кнопок являются сенсорными. Топовая версия получила электропривод сидений и камеры кругового обзора.

Электромобиль Toyota bZ4X доступен в 204-сильной переднеприводной и 218-сильной полноприводной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 и 7,7 с, соответственно.

Запас хода авто составляет 460-500 км Фото: topgir.com.ua

Кроссовер оснащен батареей емкостью 71,4 кВт∙ч. Запас хода составляет 500 км в переднеприводной версии и 460 км – в полноприводной.

Ранее Фокус сообщал, что в Украину также начали завозить первый электрокроссовер Mitsubishi.

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