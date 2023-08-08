Кроссовер Ford Explorer воссоздали из дерева в мельчайших деталях (видео)

Мастер уделил большое внимание всем деталям кроссовера при создании масштабной копии. Изделие трудно отличить от реального автомобиля.

Умелец воссоздал из дерева масштабную копию кроссовера Ford Explorer. Изделие получило рабочие двери и капот, а также модель интерьера. Видео опубликовали на YouTube-канале Woodworking Art.

Вьетнамский мастер создал копию кроссовера Ford Explorer Limited 2023 года. Он изготовлен при помощи резьбы по дереву.

Сперва умелец из большого куска дерева вырезает кузов кроссовера. Он постепенно обретает знакомую форму.

Все начинается с вырезания кузова Фото: Скриншот

Затем мастер вырезает другие детали Ford Explorer. Умелец создал даже копию моторного отсека.

Одним из последних штрихов является сборка модели. Мастер окрасил шины кроссовера в черный цвет, а также нанес на кузов название модели.

Масштабную копию трудно отличить от реального автомобиля Фото: Скриншот

Чтобы автомобиль выглядел лучше, умелец покрывает дерево лаком. В итоге масштабную копию становится трудно отличить от реального автомобиля.

Изделие даже получило подвеску. В ее конструкции применяются пружины, работа которых заметна при наезде на неровности.

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