Спортивный лимузин: презентован самый роскошный Mercedes (фото)

Седан Mercedes-Maybach S680 доработали специалисты Brabus. Он стал еще роскошнее, а также способен разогнаться до 100 км/ч всего за 4,1 секунды.

В Германии презентовали новый Brabus 850. Большой представительский седан поступит в продажу по цене от 470 000 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого ателье.

Представительский седан оснащен 850-сильным V12 Фото: brabus.com

Brabus 850 – это основательный тюнинг Mercedes-Maybach S680. Самый дорогой Mercedes S-Class решили сделать еще шикарнее. Авто называют наиболее роскошным современным Brabus.

От стандартного Mercedes-Maybach S680 новый Brabus 850 отличается черной (а не хромированной) решеткой радиатора и карбоновым обвесом. Кроме того установлены 22-дюймовые кованные диски с шинами размером 265/30 ZR22 спереди и 305/25 ZR22 сзади.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: brabus.com

Салон Brabus 850 перетянули еще более дорогой кожей, а с ней сочетаются алькантара и карбон. Как и у всех Mercedes-Maybach, сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

Тюнинг Mercedes S-Class затронул и двигатель. Цифровое обозначение в названии указывает на увеличенную до 850 л. с. мощность V12 – для этого его объем увеличили до 6,3 л. Пиковый крутящий момент достиг 1100 Нм.

Сзади установлены два отдельных кресла Фото: brabus.com

Почти трехтонный седан длиной 5,5 м может разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, перенастроена пневмоподвеска Mercedes.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes готовит спортивные седаны мощностью свыше 800 сил.

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