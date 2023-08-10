Какие автомобили из Китая чаще всего покупают украинцы: самые популярные модели июля

Среди автомобилей из Китая украинцы отдают предпочтение электромобилям. Они составили 83% от общего количества импортированных авто.

За июль в Украину из Китая импортировали 924 легковых автомобиля. Эксперты назвали самые популярные модели. Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Из всех ввезенных автомобилей в Украину из КНР в июле 616 единиц составили новые модели. Еще 308 авто были с пробегом.

Многие автомобили из Китая были электромобилями — 83%. В этом сегменте доминируют кроссоверы.

Также в июле продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд. За месяц в нашей стране было продано 3260 таких автомобилей. За 7 месяцев 2023 года украинцы купили больше электрокаров, чем за весь 2022 год.

Volkswagen ID.4 стал самым популярным авто из Китая Фото: Volkswagen

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине, импортированных из Китая:

Volkswagen ID.4 — 326 авто. Volkswagen ID.6 — 70 авто. Dongfeng/Honda M-NV — 64 авто. Toyota BZ4X — 52 авто. Honda E — 50 авто. Chery Tiggo 4 — 27 авто. Chery Tiggo 2 — 24 авто. MG HS — 20 авто. Volkswagen ID.3 — 17 авто. Jetour X70 — 17 авто.

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