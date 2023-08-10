С уважением к истории: представлен уникальный гиперкар Bugatti Chiron (фото)

Bugatti Chiron Super Sport "Golden Era" создан по заказу неназванного клиента. Гиперкар оснащен 1600-сильным двигателем и может развивать скорость до 440 км/ч.

Bugatti показали уникальный гиперкар Chiron Super Sport "Golden Era". Он посвящен 114-летней истории французского автопроизводителя. Об этом рассказали на сайте бренда.

Программа Bugatti Sur Mesure позволяет заказать уникальный гиперкар Chiron, который будет сильно отличаться от остальных экземпляров. Версия "Golden Era" имеет несколько особенностей снаружи и внутри.

Гиперкар получил необычную градиентную окраску. Она сочетает черный цвет Nocturne Black и золотой оттенок Dore.

Bugatti Chiron Super Sport Golden Era окрашен в градиентный цвет Фото: Bugatti

На создание Bugatti Chiron Super Sport "Golden Era" ушло два года. При этом 400 часов было потрачено только на создание рисунков по бокам гиперкара. С каждой стороны появились наброски автомобилей Bugatti из разных эпох, которые были нарисованы дизайнерами вручную.

С каждой стороны появились эскизы автомобилей Bugatti Фото: Bugatti

С пассажирской стороны появились 26 рисунков с изображениями раритетных моделей Bugatti, среди которых Type 41 Royale и Type 57 SC Atlantic. Со стороны водителя изображены 19 эскизов, на которых демонстрируются модели с 1987 года.

В интерьере также можно найти несколько эскизов автомобилей Bugatti. Они изображены на дверных панелях.

В интерьере также появились эскизы автомобилей Bugatti Фото: Bugatti

Стоимость Bugatti Chiron Super Sport "Golden Era" не раскрывается. Вероятнее всего, такой гиперкар обошелся владельцу в несколько миллионов долларов.

Bugatti Chiron Super Sport оснащен 8,0-литровым турбированным двигателем W16 мощностью 1600 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость составляет 440 км/ч.

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