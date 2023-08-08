В интернете показали уникальный седан Bugatti 90-х: его не запустили в производство (фото)

Bugatti EB112 был представлен на Автосалоне в Женеве в марте 1993 года. Седан оснащен 460-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 4,3 секунды.

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Уникальному седану Bugatti EB112 исполняется 30 лет. Всего было изготовлено три экземпляра этой модели, которые так и не поступили в продажу. Об этом сообщили на сайте бренда.

7 августа 2023 года знаменитый автомобильный дизайнер Джорджетто Джуджаро отметил 85-летний юбилей. Именно он разработал дизайн необычного Bugatti EB112.

Bugatti EB112 был представлен на Автосалоне в Женеве в марте 1993 года. Тогда концепт-кар вызвал неоднозначную реакцию публики, но позже эту модель неоднократно называли "одним из самых радикальных и красивых седанов своего времени".

Сперва внешность Bugatti EB112 показалась многим автолюбителям устаревшей Фото: Bugatti

Bugatti EB112 должен был поставить новую планку для роскошных седанов. В отличие от Bentley и Rolls-Royce этот автомобиль сосредотачивался на скорости, а не на комфорте.

"Bugatti EB112 может похвастаться рядом ностальгических элементов стиля, отсылающих к знаменитым моделям легендарной французской марки конца тридцатых годов, но представленным в автомобиле с инновационной конструкцией", — сказал Джорджетто Джуджаро.

Bugatti EB112 сочетал элементы ретро-стиля с современным дизайном бренда Фото: Bugatti

Седан получил обтекаемый силуэт с фирменной вертикальной решеткой радиатора. Дизайн Bugatti EB112 оказал большое внимание на внешность будущих автомобилей бренда.

В 1990-х годах предприниматель Джильдо Палланка Пастор приобрел некоторые активы Bugatti, в том числе и три незавершенных седана EB112. В 1998 году он совместно с командой Monaco Racing Team завершил два таких автомобиля, один из которых был продан в Германии.

Под капотом расположен 6,0-литровый атмосферный двигатель V12 мощностью 460 л.с. и 590 Нм крутящего момента. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,3 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

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