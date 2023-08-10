В США представили роскошный дом на колесах с дизайнерским ремонтом (видео)

Автодом достигает в длину до 13 метров в зависимости от модификации. Внутри расположены ванная комната, гостиная и кухня.

Американская компания Newmar представила свой новый дом на колесах Dutch Star 2024 года. Начальная стоимость модели составляет $564 340. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Newmar Dutch Star построен на базе грузовиков Freightliner или Spartan. На выбор предложены десять планов этажей, два из которых стали новыми для модели 2024 года.

Автодом достигает в длину до 13 метров в зависимости от модификации. Все версии доступны с кондиционером, автономным отоплением и водонагревателем.

Newmar Dutch Star получил множество выдвижных панелей. Они позволили увеличить внутреннее пространство до размеров полноценной квартиры.

Внутри есть спальня с огромной кроватью размера "king-size". Рядом с ней находится множество отсеков для хранения вещей.

В спальне расположена кровать размера "king-size" Фото: Newmar

Также в автодоме можно найти гостиную с большим диваном, несколькими креслами и телевизором. Рядом находится кухня со всем необходимым для приготовления еды.

В автодоме есть кухня и гостиная Фото: Newmar

Предусмотрена и ванная комната. Там расположены просторная душевая кабина, раковина и унитаз.

В ванной комнате можно найти душевую кабину Фото: Newmar

Новый Newmar Dutch Star уже доступен для заказа на сайте производителя. На выбор предлагается четыре варианта окраса автобуса.

Ранее Фокус рассказал, что в ОАЭ показали самый большой Hummer H1 в мире, который является домом на колесах.