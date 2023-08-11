На продажу выставили самый необычный автомобиль Елизаветы II (фото)

Этот Garia Courtesy был создан специально для транспортировки Елизаветы II на одном из мероприятий. Ориентировочная стоимость гольф-кара составляет от 25 000 до 31 700 долларов.

На аукцион Iconic Auctioneers выставили гольф-кар Garia Courtesy. Этот транспорт использовала покойная королева Елизавета II во время поездки на выставке цветов в Челси в мае 2022 года. Об этом сообщили на сайте аукционного дома.

В автопарк Елизаветы II входило множество роскошных автомобилей. Среди них есть различные модели Land Rover, Jaguar и Bentley.

Технически, этот гольф-кар Garia Courtesy не принадлежал покойной королеве. На этом авто Елизавета II проехала всего 13 км.

Эта модель изготовлена на заказ специально для выставки цветов в Челси. Гольф-кар получил максимальную комплектацию с двумя дополнительными сиденьями и модернизированной литиевой батареей емкостью 120 А⋅час.

Гольф-кар рассчитан на шесть посадочных мест Фото: Iconic Auctioneers

Транспорт окрашен в белый цвет и способен вместить до шести человек. В список оснащения входят холодильник и подстаканники, а также аудиосистема с Bluetooth и динамиками.

Внутри есть несколько подстаканников Фото: Iconic Auctioneers

В аукционном доме отметили, что этот гольф-кар отлично подойдет для перевозки гостей по частным территориям. Он в отличном состоянии и не нуждается в ремонте.

Ориентировочная стоимость Garia Courtesy составляет от 25 000 до 31 700 долларов. Это разумная цена, учитывая стоимость нового гольф-кара — 33 700 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании на аукцион выставили редкий и необычный Land Rover Series I 1953 года, который был создан специально для британской королевской семьи.