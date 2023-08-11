Эксперты назвали лучшие электромобили с пробегом (фото)
В рейтинг вошли 10 подержанных электромобилей в разных ценовых сегментах. Эксперты рассказали о плюсах и минусах каждой модели.
Британские эксперты назвали 10 лучших электромобилей с пробегом. Эти модели имеют больше преимуществ, чем у конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Среди электромобилей существует множество моделей в разных ценовых сегментах. Тем не менее подобрать подходящий автомобиль не так и просто. Эксперты решили упростить эту задачу.
В рейтинге представлены лучшие электромобили с пробегом. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.
ТОП-10 лучших электромобилей с пробегом:
10. Kia e-Niro
Kia e-Niro не произвел революцию на рынке электромобилей, но он стал отличной альтернативой для популярного Nissan Leaf. Это очень практичный кроссовер с большим запасом хода.
Плюсы:
- большой запас хода;
- просторный интерьер;
- богатое оснащение.
Минусы:
- высокая стоимость;
- медленная зарядка.
9. Porsche Taycan
Porsche Taycan стал серьезным конкурентом в сегменте премиальных электромобилей. Добавьте к этому отточенную управляемость и вы получите отличный спортивный седан.
Плюсы:
- отличная динамика;
- приятная управляемость;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- высокая стоимость;
- небогатое оснащение в базовых комплектациях;
- не самый большой запас хода.
8. MG 5
MG 5 несмотря на небольшой ценник, обладает множеством преимуществ в сравнении с конкурентами. У этого электромобиля большой багажник и богатое оснащение уже в базовой комплектации.
Плюсы:
- большой запас хода;
- невысокая стоимость;
- практичный интерьер.
Минусы:
- неудобная информационно-развлекательная система;
- неприятная управляемость;
- медленная зарядка.
7. Skoda Enyaq
Skoda Enyaq предлагает высокую плавность хода и практичный интерьер. Также этот электрокроссовер обладает большим запасом хода.
Плюсы:
- просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- высокая плавность хода.
Минусы:
- не самый быстрый;
- неприятная управляемость;
- неудобная информационно-развлекательная система.
6. Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 предлагает все то, что вы ожидаете увидеть в сегменте компактных электромобилей. Это практичный автомобиль с приятной управляемостью и большим запасом хода.
Плюсы:
- приятная управляемость;
- большой запас хода;
- просторный интерьер.
Минусы:
- дешевые материалы в интерьере;
- низкая надежность;
- неудобная информационно-развлекательная система.
5. Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace сочетает в себе технологичность и высокий уровень роскоши. Этот электромобиль также предлагает стильный дизайн экстерьера.
Плюсы:
- множество версий на выбор;
- приятная управляемость;
- стильный дизайн.
Минусы:
- плохая шумоизоляция;
- плохой обзор сзади;
- низкий уровень надежности.
4. Audi E-tron
Audi E-tron стал первым полностью электрическим кроссовером бренда. Эта модель обладает высоким уровнем практичности и роскошным интерьером.
Плюсы:
- комфортная подвеска;
- высокая плавность хода;
- роскошный интерьер.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- неудобная информационно-развлекательная система;
- не самая приятная управляемость.
3. Hyundai Kona Electric
Электрическая версия Hyundai Kona предлагает высокий уровень практичности и большой запас хода. Также эта модель обладает неплохой динамикой.
Плюсы:
- большой запас хода;
- отличная динамика;
- богатое оснащение.
Минусы:
- мало места на заднем ряду сидений;
- не самая приятная управляемость.
2. Renault Zoe
Renault Zoe является одним из лучших бюджетных электромобилей. Эта модель предлагает приятную управляемость и большой запас хода.
Плюсы:
- низкая стоимость;
- приятная управляемость;
- большой запас хода.
Минусы:
- маломощная силовая установка;
- не самые лучшие тормоза;
- некачественный интерьер.
1. Tesla Model 3
Tesla Model 3 добилась огромных успехов на рынке электромобилей. Этот электрокар обладает большим запасом хода и отличной динамикой.
Плюсы:
- отличная динамика;
- большой запас хода;
- высокий уровень практичности.
Минусы:
- низкое качество сборки;
- не самая лучшая управляемость.
Ранее Фокус сообщал, что британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом.