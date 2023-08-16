В Украине заметили заряженный Гелендваген с тюнингом Brabus (фото)

Mercedes-Benz G500 получил кузовной обвес от тюнинг-ателье Brabus. Внедорожник оснащен 422-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 5,9 секунды.

В Киеве заметили внедорожник Mercedes-Benz G500 с тюнингом от Brabus. Автомобиль получил новый кузовной обвес и измененный интерьер. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Этот Mercedes-Benz G500 окрашен в светло-голубой цвет. Внешний вид дополняет новый кузовной обвес с деталями из карбона.

Спереди расположена новая решетка радиатора Brabus с желтыми полосами. Также на кузове можно найти несколько логотипов Brabus 700. На крыше появилась дополнительная светотехника.

Снаружи есть несколько логотипов Brabus 700 Фото: Topcars UA

Интерьер внедорожника выполнен в ярком оранжевом цвете. В отделке присутствует кожа и элементы из карбона.

Mercedes-Benz G500 оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 422 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

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