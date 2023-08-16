Идеальны для перевозок: какие новые пикапы можно купить в Украине (фото)

В Украине на выбор доступно множество пикапов в разных ценовых сегментах. Среди них есть китайские, японские, европейские и американские модели.

В Украине пикапы не пользуются такой популярностью как в США, но у таких автомобилей есть свои любители. Эксперты назвали модели, которые можно купить новыми в нашей стране. Рейтинг опубликовали на сайте AUTO.RIA.

В Украине многие пикапы отправляют Силам обороны. Это практичные внедорожники с большими погрузочными платформами.

В 2023 году в продаже появилось множество новых пикапов. Среди них есть модели китайских, японских, европейских и американских брендов.

Эти автомобили отличаются не только по стоимости, но и по оснащению. В рейтинг вошли 12 моделей в разных ценовых сегментах. Среди них есть несколько уникальных автомобилей, которые можно купить новыми.

JAC T6 является самым дешевым пикапом, который можно купить в Украине Фото: JAC

ТОП-12 новых пикапов, которые можно купить в Украине:

JAC T6 — от 1 060 684 грн. JAC T8 — от 1 070 000 грн. Dongfeng Rich 6 — от 1 188 116 грн. Peugeot Landtrek — от 1 275 500 грн. Mitsubishi L200 — от 1 550 000 грн. Ford Ranger — от 1 854 300 грн. Toyota Hilux — от 2 001 654 грн. RAM 1500 — от 3 071 000 грн. Toyota Tundra — от 4 873 700 грн. Ford F-150 Lightning — от 5 098 640 грн. Rivian R1T — от 5 436 050 грн. GMC Hummer — от 9 185 050 грн.

Ранее Фокус писал, что в Украине за июль купили почти 3,5 тысячи автомобилей на электротяге.