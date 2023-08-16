Названы лучшие заряженные хэтчбеки 2023 года (фото)

Эксперты выделили лучшие заряженные хэтчбеки, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти модели доставляют много удовольствия от вождения.

Британские эксперты назвали 10 лучших заряженных хэтчбеков. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Заряженные хэтчбеки предлагают производительность спорткаров, но при этом остаются удобными компактными авто для города. Также эти модели значительно дешевле роскошных суперкаров.

В рейтинге представлены лучшие новые заряженные хэтчбеки. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших новых заряженных хэтчбеков:

10. BMW M135i

BMW M135i оснащен мощным двигателем Фото: BMW

BMW M135i оснащен мощным 302-сильным турбированным двигателем, который обеспечивает отличную динамику разгона. Также у этого хэтчбека красивый интерьер с современной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

мощный двигатель;

роскошный интерьер;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

не так много удовольствия от вождения;

небогатое оснащения;

мало места на заднем ряду сидений.

9. Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI имеет приятную управляемость Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI медленнее многих своих конкурентов, но эта модель отлично балансирует между спортивностью и комфортом. У этой модели приятная управляемость и комфортная подвеска.

Плюсы:

мощный двигатель;

приятная управляемость;

комфортная подвеска.

Минусы:

не так много удовольствия от вождения;

высокая стоимость;

неудобная информационно-развлекательная система.

8. Ford Focus ST

Ford Focus ST предлагает богатое оснащение Фото: Ford

Даже стандартный Ford Focus отличается приятной управляемостью, а заряженная версия ST еще сильнее подчеркивает это. Также эта модификация заметно мощнее.

Плюсы:

богатое оснащение;

приятная управляемость;

множество опций.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

дешевый интерьер;

управление может быть непредсказуемым.

7. Hyundai i30 N

Hyundai i30 N дешевле конкурентов Фото: Hyundai

Hyundai i30 N предлагает приятную управляемость и мощный двигатель. Помимо этого у хэтчбека довольно приятный звук выхлопной системы.

Плюсы:

приятная управляемость;

мощный двигатель;

невысокая стоимость.

Минусы:

не самый быстрый;

дешевый интерьер;

мало места на заднем ряду сидений.

6. BMW 128ti

BMW 128ti имеет приятную управляемость Фото: BMW

Несмотря на то, что BMW 128ti уступает в мощности M135i и оснащен передним приводом, а не полным, это более увлекательный автомобиль. Этот хэтчбек также обладает отточенной управляемостью и отличным качеством сборки.

Плюсы:

отличное качество сборки;

приятная управляемость;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

не самый безопасный;

небогатое оснащение;

плохая шумоизоляция.

5. Audi S3

Audi S3 очень быстро разгоняется с места Фото: Audi

Audi S3 предлагает отличные характеристики. Эта модель очень быстрая на прямой, а сцепления достаточно для прохождения самых сложных поворотов.

Плюсы:

быстрый разгон;

высокий уровень практичности;

медленно дешевеет.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система;

не самый красивый интерьер.

4. Ford Fiesta ST

Ford Fiesta ST имеет приятную управляемость Фото: Ford

Ford Fiesta ST меньше, чем Focus ST, но эта модель приносит еще больше удовольствия от вождения. Хэтчбек имеет отточенную управляемость и достаточно быстрый на прямой.

Плюсы:

приятная управляемость;

мощный двигатель;

удобные сиденья.

Минусы:

жесткая подвеска;

низкий рейтинг безопасности;

управление может быть непредсказуемым.

3. Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R обладает быстрым разгоном с места Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R такой же практичный, как и стандартная версия хэтчбека, но при этом он гораздо быстрее. Полный привод позволяет проходить повороты на высокой скорости.

Плюсы:

быстрый разгон;

много удовольствия от вождения;

комфортная подвеска.

Минусы:

медленнее некоторых конкурентов;

неудобная информационно-развлекательная система;

высокая стоимость.

2. Mercedes-AMG A45 S Plus

Mercedes-AMG A45 S Plus быстрее конкурентов Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A45 S Plus гораздо быстрее многих своих конкурентов. Также этот хэтчбек предлагает роскошный интерьер.

Плюсы:

быстрый разгон;

отличное сцепление с дорогой;

быстрая коробка передач.

Минусы:

высокая стоимость;

жесткая подвеска;

неудобная информационно-развлекательная система.

1. Hyundai i20 N

Hyundai i20 N стал лидером в рейтинге лучших заряженных хэтчбеков Фото: Hyundai

Hyundai i20 N предлагает все то, что можно найти в заряженных хэтчбеках. Это практичный, но быстрый автомобиль, который можно эксплуатировать каждый день.

Плюсы:

низкая стоимость;

отличное сцепление с дорогой;

быстрый разгон.

Минусы:

неприятная управляемость;

небольшой багажник;

неудобная информационно-развлекательная система.

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