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Названы лучшие заряженные хэтчбеки 2023 года (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Hyundai | Hyundai i20 N обладает быстрым разгоном и практичным интерьером

Эксперты выделили лучшие заряженные хэтчбеки, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти модели доставляют много удовольствия от вождения.

Британские эксперты назвали 10 лучших заряженных хэтчбеков. Все эти модели можно купить новыми в 2023 году. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Заряженные хэтчбеки предлагают производительность спорткаров, но при этом остаются удобными компактными авто для города. Также эти модели значительно дешевле роскошных суперкаров.

В рейтинге представлены лучшие новые заряженные хэтчбеки. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших новых заряженных хэтчбеков:

10. BMW M135i

BMW M135i оснащен мощным двигателем
Фото: BMW

BMW M135i оснащен мощным 302-сильным турбированным двигателем, который обеспечивает отличную динамику разгона. Также у этого хэтчбека красивый интерьер с современной информационно-развлекательной системой.

Плюсы:

  • мощный двигатель;
  • роскошный интерьер;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • не так много удовольствия от вождения;
  • небогатое оснащения;
  • мало места на заднем ряду сидений.

9. Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI имеет приятную управляемость
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI медленнее многих своих конкурентов, но эта модель отлично балансирует между спортивностью и комфортом. У этой модели приятная управляемость и комфортная подвеска.

Плюсы:

  • мощный двигатель;
  • приятная управляемость;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • не так много удовольствия от вождения;
  • высокая стоимость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

8. Ford Focus ST

Ford Focus ST предлагает богатое оснащение
Фото: Ford

Даже стандартный Ford Focus отличается приятной управляемостью, а заряженная версия ST еще сильнее подчеркивает это. Также эта модификация заметно мощнее.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • приятная управляемость;
  • множество опций.

Минусы:

  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • дешевый интерьер;
  • управление может быть непредсказуемым.

7. Hyundai i30 N

Hyundai i30 N дешевле конкурентов
Фото: Hyundai

Hyundai i30 N предлагает приятную управляемость и мощный двигатель. Помимо этого у хэтчбека довольно приятный звук выхлопной системы.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • мощный двигатель;
  • невысокая стоимость.

Минусы:

  • не самый быстрый;
  • дешевый интерьер;
  • мало места на заднем ряду сидений.

6. BMW 128ti

BMW 128ti имеет приятную управляемость
Фото: BMW

Несмотря на то, что BMW 128ti уступает в мощности M135i и оснащен передним приводом, а не полным, это более увлекательный автомобиль. Этот хэтчбек также обладает отточенной управляемостью и отличным качеством сборки.

Плюсы:

  • отличное качество сборки;
  • приятная управляемость;
  • удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

  • не самый безопасный;
  • небогатое оснащение;
  • плохая шумоизоляция.

5. Audi S3

Audi S3 очень быстро разгоняется с места
Фото: Audi

Audi S3 предлагает отличные характеристики. Эта модель очень быстрая на прямой, а сцепления достаточно для прохождения самых сложных поворотов.

Плюсы:

  • быстрый разгон;
  • высокий уровень практичности;
  • медленно дешевеет.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • не самый красивый интерьер.

4. Ford Fiesta ST

Ford Fiesta ST имеет приятную управляемость
Фото: Ford

Ford Fiesta ST меньше, чем Focus ST, но эта модель приносит еще больше удовольствия от вождения. Хэтчбек имеет отточенную управляемость и достаточно быстрый на прямой.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • мощный двигатель;
  • удобные сиденья.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • низкий рейтинг безопасности;
  • управление может быть непредсказуемым.

3. Volkswagen Golf R

Volkswagen Golf R обладает быстрым разгоном с места
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf R такой же практичный, как и стандартная версия хэтчбека, но при этом он гораздо быстрее. Полный привод позволяет проходить повороты на высокой скорости.

Плюсы:

  • быстрый разгон;
  • много удовольствия от вождения;
  • комфортная подвеска.

Минусы:

  • медленнее некоторых конкурентов;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • высокая стоимость.

2. Mercedes-AMG A45 S Plus

Mercedes-AMG A45 S Plus быстрее конкурентов
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG A45 S Plus гораздо быстрее многих своих конкурентов. Также этот хэтчбек предлагает роскошный интерьер.

Плюсы:

  • быстрый разгон;
  • отличное сцепление с дорогой;
  • быстрая коробка передач.

Минусы:

  • высокая стоимость;
  • жесткая подвеска;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

1. Hyundai i20 N

Hyundai i20 N стал лидером в рейтинге лучших заряженных хэтчбеков
Фото: Hyundai

Hyundai i20 N предлагает все то, что можно найти в заряженных хэтчбеках. Это практичный, но быстрый автомобиль, который можно эксплуатировать каждый день.

Плюсы:

  • низкая стоимость;
  • отличное сцепление с дорогой;
  • быстрый разгон.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • небольшой багажник;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

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