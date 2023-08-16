Первый электрический пикап Toyota заметили на дорогах до презентации (фото)

Электромобиль Toyota Hilux могут представить уже в нынешнем году. Пикап отличается от дизельной версии дизайном передней части.

В австралийском городе Фримантл заметили очень необычный Toyota Hilux. Пикап является электрическим. Его фото опубликовала на своей странице в Twitter Австралийская ассоциация электромобилей (AEVA).

Электропикап Toyota Hilux привезли в Австралию

Электромобиль Toyota Hilux в прошлом году демонстрировали в статусе концепт-кара на автошоу в Таиланде. Пикап презентовал сам СЕО японского концерна Акио Тойода и заявил, что над серийной моделью уже работают инженеры из Японии и Таиланда. Не исключено, что прототип отправили в Австралию на испытания в пустыне или на карьерах горнодобывающих предприятий.

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В основе электрокара лежит двухдверный пикап Toyota Hilux с длинным грузовым кузовом. Его выдают заглушка на месте решетки радиатора, несколько измененный бампер и зарядное гнездо на левом переднем крыле, в остальном электромобиль Toyota ничем не отличается от стандартной дизельной версии.

В переднем левом крыле появилось гнездо для подзарядки

По плану Toyota электрокар Hilux станет одной из "зеленых" моделей, представленных до 2026 года. Ожидается, что его официальная презентация состоится под конец нынешнего года. Характеристики Toyota Hilux с электромотором пока держатся в секрете.

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