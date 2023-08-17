Экстравагантный тюнинг: украинцы скрестили "Волгу" ГАЗ-21 и BMW 7 Series (фото)

Седан BMW 7 Series E38 получил переднюю и заднюю часть от "Волги" ГАЗ-21. Автомобиль оснащен 218-сильной рядной шестеркой.

В Межгорье Закарпатской области создан очень необычный автомобиль. В анфас он похож на ГАЗ-21 "Волга", а в профиль выглядит, как седан BMW 7 Series 90-х годов. Объявление о продаже нестандартного авто появилось на Auto.ria.

Сзади заменены крылья, фонари и крышка багажника Фото: auto.ria.com

Уникальный проект воплощен на 70% и требует доработки. За основу взят представительский седан BMW 7 Series E38 1998 года, а вот донором передней части стала "Волга" первого поколения.

Салон BMW 7 Series требует доработки Фото: auto.ria.com

Решетка радиатора, бамперы, фары и фонари позаимствованы у ГАЗ-21. Также видно, что у BMW 7 Series заменены капот, крышка багажника, передние и задние крылья.

Салон BMW 7 Series не завершен. В его отделке использованы кожа и дерево, а оснащение седана включает климат-контроль, электропривод сидений, центральный замок и ESP.

В анфас BMW выглядит как ГАЗ-21 Фото: auto.ria.com

Тюнинг BMW не затронул двигатель — седан оснащен 3,0-литровой бензиновой шестеркой мощностью 218 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Заявленный пробег авто составляет 254 тыс. км. Клон "Волги" оценили в 5000 долларов.

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