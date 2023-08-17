Эксперты назвали самые выгодные кроссоверы и внедорожники с пробегом

Эксперты выделили модели, которые предлагают множество преимуществ за небольшую стоимость. Все эти модели подешевели в несколько раз спустя годы.

Британские эксперты назвали самые выгодные подержанные кроссоверы и внедорожники. Эти модели сильно подешевели спустя годы, но остаются отличными автомобилями. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

На рынке подержанных автомобилей можно найти множество отличных кроссоверов и внедорожников. Эксперты выделили модели, которые предлагают множество преимуществ за небольшую стоимость.

В рейтинге представлены 22 кроссовера и внедорожника с пробегом, которые размещены в алфавитном порядке. Эти автомобили подешевели в несколько раз спустя годы и стали гораздо выгоднее.

ТОП-22 самых выгодных кроссовера и внедорожника с пробегом:

Audi Q7 BMW X5 Dodge Nitro Ford Edge Hummer H3 Hyundai Santa Fe Infiniti QX70 Jeep Commander Kia Sportage Land Rover Freelander Lexus RX300 MG GS Maserati Levante Mazda CX-7 Mercedes-Benz GL Mini Countryman Mitsubishi Pajero Nissan Murano Porsche Cayenne Skoda Yeti Toyota Land Cruiser Volvo XC90

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