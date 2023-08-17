В Китае обнаружили огромное кладбище электромобилей: некоторые из них новые (фото, видео)
На пустыре собраны тысячи электромобилей разных производителей. Часть машин абсолютно новые и без пробега.
Близ китайского города Ханчжоу обнаружили огромную площадку с заброшенными электромобилями. На кладбище собраны тысячи авто. Видео появилось на Youtube-канале Inside China Auto.
Поначалу появилась информация, что все китайские электромобили на свалке новые, однако позже оказалось, что это не так. Среди них действительно есть авто без пробега, но большинство из них — все же подержанные.
Подавляющее большинство машин на кладбище — электрокары BAIC BJEV EC3. Еще недавно они активно использовались китайскими службами каршеринга.
Именно такой компании и принадлежал огромный автопарк. Каршеринг в Китае не пользуется спросом и проигрывает конкуренцию такси и даже общественному транспорту. К тому же, запас хода BAIC BJEV EC3 составляет всего 180 км. Неудивительно, что компания обанкротилась, а ее устаревший автопарк оказался никому не нужен.
Помимо BAIC, на кладбище авто обнаружили 146 электрокроссоверов Neta V. Также идентифицированы электромобили Toyota, BYD, Hyundai, Geely и Dongfeng-Peugeot. Именно среди них больше всего новых авто.
Ранее Фокус рассказывал про кладбище редких ретро-авто в Германии.
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