В Китае обнаружили огромное кладбище электромобилей: некоторые из них новые (фото, видео)

На пустыре собраны тысячи электромобилей разных производителей. Часть машин абсолютно новые и без пробега.

Близ китайского города Ханчжоу обнаружили огромную площадку с заброшенными электромобилями. На кладбище собраны тысячи авто. Видео появилось на Youtube-канале Inside China Auto.

Большинство машин — бюджетные электрокары BAIC BJEV EC3 Фото: скриншот / YouTube

Поначалу появилась информация, что все китайские электромобили на свалке новые, однако позже оказалось, что это не так. Среди них действительно есть авто без пробега, но большинство из них — все же подержанные.

Подавляющее большинство машин на кладбище — электрокары BAIC BJEV EC3. Еще недавно они активно использовались китайскими службами каршеринга.

Электрокроссоверы Neta V Фото: скриншот / YouTube

Именно такой компании и принадлежал огромный автопарк. Каршеринг в Китае не пользуется спросом и проигрывает конкуренцию такси и даже общественному транспорту. К тому же, запас хода BAIC BJEV EC3 составляет всего 180 км. Неудивительно, что компания обанкротилась, а ее устаревший автопарк оказался никому не нужен.

Помимо BAIC, на кладбище авто обнаружили 146 электрокроссоверов Neta V. Также идентифицированы электромобили Toyota, BYD, Hyundai, Geely и Dongfeng-Peugeot. Именно среди них больше всего новых авто.

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