Без окон и крыши: британцы представили необычный внедорожник для сафари (фото)

Ineos Grenadier Safari получил брезентовый тент вместо крыши и откидное ветровое стекло. Внедорожник предназначен для наблюдения за дикими животными.

Внедорожник Ineos Grenadier получил необычную версию Safari. Она отличается отсутствием крыши и боковых окон. Подробности об авто сообщили на сайте Motor1.

Ineos Grenadier Safari создан для путешествий по африканским странам. Эта модификация разработана совместно с компанией Kavango Engineering, которая занимается переоборудованием автомобилей в ЮАР.

Ineos Grenadier Safari лишился боковых окон, а вместо крыши появился брезентовый тент. Сзади появился дополнительный ряд сидений.

Ineos Grenadier Safari отлично подходит для наблюдения за дикими животными

Спереди вместо обычного лобового стекла появилось откидное. Его можно опустить, чтобы лучше рассмотреть животных.

Производством внедорожника займется подразделение Ineos Kavango. Там будут создавать модификации авто для сафари, съемок кино, ветеринарии и здравоохранения.

Ineos Grenadier оснащается 3,0-литровыми двигателями BMW — бензиновым на 286 л.с. и 245-сильным турбодизелем. Все версии работают в паре с 8-ступенчатой автоматической КПП и постоянным полным приводом с понижающей передачей.

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