В Китае представили недорогой электромобиль в стиле Mini за $7500 (фото)
Changan Lumin поступил в продажу в Китае. Электромобиль оснащен 48-сильным электромотором и может развивать скорость до 101 км/ч.
Китайский автопроизводитель Changan представил новую версию электромобиля Lumin. Новинка может проехать до 205 км на одном заряде. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Changan Lumin обладает минималистичным дизайном в стиле моделей Mini. Спереди расположены круглые фары и небольшой воздухозаборник.
Задние фонари также получили круглую форму. Выше находится небольшое заднее стекло.
Габариты Changan Lumin:
- длина — 3270 мм;
- ширина — 1700 мм;
- высота — 1545 мм;
- колесная база — 1980 мм.
Changan Lumin построен на электрической платформе Changan EPA0. Интерьер рассчитан на четыре посадочных места.
Внутри можно найти 10,25-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и цифровую панель приборов. Мультимедийная система поддерживает подключение со смартфоном по Bluetooth.
Электромобиль получил ускоренную зарядку с мощностью до 3,3 кВт. Зарядить батарею от 30% до 80% можно всего за 35 минут.
Changan Lumin оснащен электромотором мощностью 48 л.с. Максимальная скорость составляет 101 км/ч.
Электрокар уже доступен для заказа в Китае. Начальная цена модели составляет 54 900 юаней (7 500 долларов).
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